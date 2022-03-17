Челябинский губернатор обсудил санкции с олигархами

Алексей Текслер обсудил бизнес в условиях санкций с лидерами челябинской экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта обсудил меры по поддержке экономики в условиях санкций на объединенном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) и Челябинской областной ассоциации работодателей. Мероприятие прошло в Магнитогорске, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«На областном уровне в список системообразующих включено 196 предприятий. Создается центр импортозамещения, он должен работать в тесном контакте с СПП. Фонд развития промышленности области будет докапитализирован на 250 млн рублей, средства пойдут на поддержку НИОКР, компенсацию процентной ставки по займам, взятым под импортозамещение», — сообщил собравшимся Текслер о мерах, предпринимаемых на уровне региона.

Кроме того, с учетом перестройки логистических цепочек, актуальным становится перезапуск транспортно-логистического комплекса в Южноуральске, который становится «воротами» в экономическое пространство КНР. Минэкономразвития РФ сейчас прорабатывает целый ряд дополнительных предложений: ускорение процедуры возмещения НДС экспортерам; разрешение экспортерам (являющимися и импортерами) резервировать часть выручки для внешнеторговых сделок; льготный таможенный режим для поставок импортного технологического оборудования.

«Мы в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, с губернатором. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с представителями госведомств и выработку действенных мер по поддержке бизнеса в сложившихся условиях. Некоторые из озвученных нами предложений, реализованы», — отметил президент СПП Виктор Рашников.

Санкции, введенные США и ЕС после начала операции по денацификации Украины, имеют целью нанести удар по экономике, социальной сфере и благосостоянию россиян. Как заявил президент Владимир Путин, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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