Челябинский губернатор обсудил санкции с олигархами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта обсудил меры по поддержке экономики в условиях санкций на объединенном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) и Челябинской областной ассоциации работодателей. Мероприятие прошло в Магнитогорске, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«На областном уровне в список системообразующих включено 196 предприятий. Создается центр импортозамещения, он должен работать в тесном контакте с СПП. Фонд развития промышленности области будет докапитализирован на 250 млн рублей, средства пойдут на поддержку НИОКР, компенсацию процентной ставки по займам, взятым под импортозамещение», — сообщил собравшимся Текслер о мерах, предпринимаемых на уровне региона.
Кроме того, с учетом перестройки логистических цепочек, актуальным становится перезапуск транспортно-логистического комплекса в Южноуральске, который становится «воротами» в экономическое пространство КНР. Минэкономразвития РФ сейчас прорабатывает целый ряд дополнительных предложений: ускорение процедуры возмещения НДС экспортерам; разрешение экспортерам (являющимися и импортерами) резервировать часть выручки для внешнеторговых сделок; льготный таможенный режим для поставок импортного технологического оборудования.
«Мы в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, с губернатором. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с представителями госведомств и выработку действенных мер по поддержке бизнеса в сложившихся условиях. Некоторые из озвученных нами предложений, реализованы», — отметил президент СПП Виктор Рашников.
Санкции, введенные США и ЕС после начала операции по денацификации Украины, имеют целью нанести удар по экономике, социальной сфере и благосостоянию россиян. Как заявил президент Владимир Путин, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта обсудил меры по поддержке экономики в условиях санкций на объединенном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) и Челябинской областной ассоциации работодателей. Мероприятие прошло в Магнитогорске, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «На областном уровне в список системообразующих включено 196 предприятий. Создается центр импортозамещения, он должен работать в тесном контакте с СПП. Фонд развития промышленности области будет докапитализирован на 250 млн рублей, средства пойдут на поддержку НИОКР, компенсацию процентной ставки по займам, взятым под импортозамещение», — сообщил собравшимся Текслер о мерах, предпринимаемых на уровне региона. Кроме того, с учетом перестройки логистических цепочек, актуальным становится перезапуск транспортно-логистического комплекса в Южноуральске, который становится «воротами» в экономическое пространство КНР. Минэкономразвития РФ сейчас прорабатывает целый ряд дополнительных предложений: ускорение процедуры возмещения НДС экспортерам; разрешение экспортерам (являющимися и импортерами) резервировать часть выручки для внешнеторговых сделок; льготный таможенный режим для поставок импортного технологического оборудования. «Мы в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, с губернатором. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с представителями госведомств и выработку действенных мер по поддержке бизнеса в сложившихся условиях. Некоторые из озвученных нами предложений, реализованы», — отметил президент СПП Виктор Рашников. Санкции, введенные США и ЕС после начала операции по денацификации Украины, имеют целью нанести удар по экономике, социальной сфере и благосостоянию россиян. Как заявил президент Владимир Путин, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.