20 марта 2022
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17 марта 2022

Пермякам открыли прямой допуск в новые страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, utair, ютэйр, atr 72, атр72, турбовинтовой самолет, atr72
Из Перми впервые можно будет улететь в Израиль, Иорданию и Индонезию Фото:

Росавиация увеличила количество стран, куда пермякам доступен прямой вылет из аэропорта. Авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск на полеты в Индонезию, Иорданию и Израиль, отмечается в приказе Росавиации от 19 марта, который опубликован на сайте ведомства.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов: Пермь-Эйлат (Израиль), Пермь-Денпасар (Индонезия), Пермь — Акаба (Иордания)», — отмечается в документе. Периодичность вылетов — один раз в неделю.

Авиакомпании «Роял Флайт» этим же приказом разрешено дважды в неделю осуществлять прямые перелеты сразу в три аэропорта Туниса: Джербу, Монастир, Энфиду. Сейчас в расписании аэропорта этих направлений нет. Ранее разрешение на полеты в Тунис получили авиакомпании «Азур Эйр», «Северный Ветер» и Икар». Росавиация также разрешила перелеты из Перми в Грецию и Узбекистан.

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Росавиация увеличила количество стран, куда пермякам доступен прямой вылет из аэропорта. Авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск на полеты в Индонезию, Иорданию и Израиль, отмечается в приказе Росавиации от 19 марта, который опубликован на сайте ведомства. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов: Пермь-Эйлат (Израиль), Пермь-Денпасар (Индонезия), Пермь — Акаба (Иордания)», — отмечается в документе. Периодичность вылетов — один раз в неделю. Авиакомпании «Роял Флайт» этим же приказом разрешено дважды в неделю осуществлять прямые перелеты сразу в три аэропорта Туниса: Джербу, Монастир, Энфиду. Сейчас в расписании аэропорта этих направлений нет. Ранее разрешение на полеты в Тунис получили авиакомпании «Азур Эйр», «Северный Ветер» и Икар». Росавиация также разрешила перелеты из Перми в Грецию и Узбекистан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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