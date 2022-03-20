Пермякам открыли прямой допуск в новые страны

21 марта 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Из Перми впервые можно будет улететь в Израиль, Иорданию и Индонезию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация увеличила количество стран, куда пермякам доступен прямой вылет из аэропорта. Авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск на полеты в Индонезию, Иорданию и Израиль, отмечается в приказе Росавиации от 19 марта, который опубликован на сайте ведомства. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов: Пермь-Эйлат (Израиль), Пермь-Денпасар (Индонезия), Пермь — Акаба (Иордания)», — отмечается в документе. Периодичность вылетов — один раз в неделю. Авиакомпании «Роял Флайт» этим же приказом разрешено дважды в неделю осуществлять прямые перелеты сразу в три аэропорта Туниса: Джербу, Монастир, Энфиду. Сейчас в расписании аэропорта этих направлений нет. Ранее разрешение на полеты в Тунис получили авиакомпании «Азур Эйр», «Северный Ветер» и Икар». Росавиация также разрешила перелеты из Перми в Грецию и Узбекистан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Росавиация увеличила количество стран, куда пермякам доступен прямой вылет из аэропорта. Авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск на полеты в Индонезию, Иорданию и Израиль, отмечается в приказе Росавиации от 19 марта, который опубликован на сайте ведомства. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов: Пермь-Эйлат (Израиль), Пермь-Денпасар (Индонезия), Пермь — Акаба (Иордания)», — отмечается в документе. Периодичность вылетов — один раз в неделю. Авиакомпании «Роял Флайт» этим же приказом разрешено дважды в неделю осуществлять прямые перелеты сразу в три аэропорта Туниса: Джербу, Монастир, Энфиду. Сейчас в расписании аэропорта этих направлений нет. Ранее разрешение на полеты в Тунис получили авиакомпании «Азур Эйр», «Северный Ветер» и Икар». Росавиация также разрешила перелеты из Перми в Грецию и Узбекистан.