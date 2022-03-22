Свердловские власти приняли решение о масочном режиме в регионе

Масочный режим в Свердловской области решили оставить в действии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти приняли решение не отменять в регионе масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы не принимаем решение о снятии масочного режима», — сказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что опасность от коронавируса не становится меньше. В связи с этим он призвал свердловчан вакцинироваться от коронавируса.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняла Тамбовская и Кемеровская области.