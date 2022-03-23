23 марта 2022

На Тюменскую область надвигается буря

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга необр, снег, непогода, снегопад, ветер
Сильный ветер со снегом ожидает тюменцев 25 марта Фото:

Сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду ожидается днем 25 марта на территории Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«25 марта днем на юге Тюменской области ожидается северо-западный ветер от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 15-19 м/с. Также небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, местами с дождем)», — рассказали URA.RU в Тюменском ЦГМС.

По шкале Бофорта, оценивающей скорость ветра по его воздействию на наземные предметы, порывы до 19 метров в секунду характеризуются как буря. В связи с этим возможны аварии на линиях электропередачи, падение деревьев, а также введение ограничений на дорогах.

Температура воздуха днем будет держаться в диапазоне от 0 до +5 градусов. Ночью местами будет опускаться до -13.

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Сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду ожидается днем 25 марта на территории Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «25 марта днем на юге Тюменской области ожидается северо-западный ветер от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 15-19 м/с. Также небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, местами с дождем)», — рассказали URA.RU в Тюменском ЦГМС. По шкале Бофорта, оценивающей скорость ветра по его воздействию на наземные предметы, порывы до 19 метров в секунду характеризуются как буря. В связи с этим возможны аварии на линиях электропередачи, падение деревьев, а также введение ограничений на дорогах. Температура воздуха днем будет держаться в диапазоне от 0 до +5 градусов. Ночью местами будет опускаться до -13.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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