В Екатеринбурге группа подростков избила школьника

В настоящий момент отделом полиции проводится проверка, личности всех участников конфликта уже установлены Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге группа подростков избила 14-летнего школьника, сейчас он находится в больнице. Информацию подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«По данному факту отделом полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Личности всех участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Ими оказались местные жители, учащиеся общеобразовательной школы № 141 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе. В настоящий момент сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего. После получения официального заключения врачей о степени тяжести причиненных подростку травм, будет решен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

По словам матери мальчика Марины Ивановой, конфликт завязался из-за того, что у ее сына забрали то ли телефон, то ли кофту. «Он подошел к ребятам-одноклассникам, попросил заступиться. Они пошли поговорить, чтобы те вернули вещи, которые взяли у их друга. Вышли эти парни. Моего сына окружили восемь человек и начали избивать», — рассказала E1.RU Иванова. Также она добавила, что жителей улиц Гурзуфская, Посадская, Белореченская давно терроризирует банда подростков от 14 до 16 лет: они нападают на прохожих, избивают их, отбирают телефоны.

Данное сообщение в УМВД России по Екатеринбургу не подтвердили. «Информация о якобы орудующей в данном районе банде подростков не соответствует действительности, ранее сообщений от граждан в территориальный ОВД не поступало», — уточнили в отделении по связям со СМИ.

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