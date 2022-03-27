Корреспонденты URA.RU помогли девушке выбраться из Мариуполя

28 марта 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Девушка четыре дня пробыла в Мариуполе до того, как смогла вернуться в Донецк с корреспондентами URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корреспонденты URA.RU, находящиеся в Мариуполе, помогли девушке Илоне вернуться в Донецк. Она приехала спасать свою сестру и застряла в городе на четыре дня. «Я из Донецка приехала [в Мариуполь] спасать родную сестру с ребенком и ее мужем. Но так получилось, что застряла я здесь», — рассказала девушка корреспондентам URA.RU. Она уточнила, что находилась в Мариуполе четыре дня. По ее словам, в Донецке она приютила у себя беженцев из Мариуполя, а затем вместе с ними поехала на поиски своей сестры, где уже приютили ее. Ночевать ей приходилось в разбитых квартирах, добавила Илона. На второй день девушке позвонила ее мама, которая сообщила о том, что ее сестра со своей семьей эвакуировались из Мариуполя и уже находятся в Донецке. Вместе с корреспондентами URA.RU она смогла вернуться домой. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корреспонденты URA.RU, находящиеся в Мариуполе, помогли девушке Илоне вернуться в Донецк. Она приехала спасать свою сестру и застряла в городе на четыре дня. «Я из Донецка приехала [в Мариуполь] спасать родную сестру с ребенком и ее мужем. Но так получилось, что застряла я здесь», — рассказала девушка корреспондентам URA.RU. Она уточнила, что находилась в Мариуполе четыре дня. По ее словам, в Донецке она приютила у себя беженцев из Мариуполя, а затем вместе с ними поехала на поиски своей сестры, где уже приютили ее. Ночевать ей приходилось в разбитых квартирах, добавила Илона. На второй день девушке позвонила ее мама, которая сообщила о том, что ее сестра со своей семьей эвакуировались из Мариуполя и уже находятся в Донецке. Вместе с корреспондентами URA.RU она смогла вернуться домой. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.