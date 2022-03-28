Союзники США испугались угрозы Байдена в адрес Путина

Джо Байден считает, что Владимир Путин «не может оставаться у власти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Союзники США обеспокоены заявлением американского президента Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом заявили европейские дипломаты.

«Европейские политики считают, что комментарии президента США ставят под угрозу попытки Запада сохранить каналы связи с Москвой», — передает американская газета The Wall Street Journal. По их мнению, высказывание американского лидера не угрожает переговорам, потому что Россия «не проявляет желания участвовать в них». Чиновники администрации Байдена пока не слышали напрямую от союзников об озабоченностях по этому поводу.

Ранее Байден заявил, Путин «не может оставаться у власти» и Россия «некогда не победит» на Украине. В Белом доме оправдались и заявили, что речь не шла о призывах к смене власти в России. Байден позже отказался от своих слов и также отметил, что не призывал к этому, передает телеканал «Царьград». Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с аналогичным заявлением. По его словам, смена режима в РФ не является целью НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что никогда бы не позволил бы себе оскорбить Путина. Он также выражал озабоченность, что высказывание Байдена негативно повлияет на переговоры с Россией по прекращению спецоперации на Украине.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Путин отмечал, что ее целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом российской армии является уничтожение военной инфраструктуры страны и исключение жертв среди мирных граждан.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам