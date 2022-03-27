27 марта 2022
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Челябинец рассказал, как убил человека 29 лет назад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Челябинец ударил мужчину ножом Фото:

Житель Челябинской области, подозреваемый в убийстве, совершенном в 1993 году, рассказал следователям, как совершил данное преступление. Показания челябинца опубликовало в социальных сетях Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«Нож достаю вот так, и соскакиваю. Два раза ударил», — рассказывает челябинец на видео, опубликованном в telegram -канале ведомства.

В управлении пояснили, что речь идет об убийстве 29- летней давности, совершенное в вагоне поезда № 680 сообщением «Уфа-Сибай». 16 июля 1993 года в поезде был обнаружен мертвый мужчина с проникающими колото — резанными ранениями. Тогда следственные действия не дали результатов, и преступник смог избежать наказания.

Действия челябинца попадают под статью 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 УК РСФСР). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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Житель Челябинской области, подозреваемый в убийстве, совершенном в 1993 году, рассказал следователям, как совершил данное преступление. Показания челябинца опубликовало в социальных сетях Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. «Нож достаю вот так, и соскакиваю. Два раза ударил», — рассказывает челябинец на видео, опубликованном в telegram -канале ведомства. В управлении пояснили, что речь идет об убийстве 29- летней давности, совершенное в вагоне поезда № 680 сообщением «Уфа-Сибай». 16 июля 1993 года в поезде был обнаружен мертвый мужчина с проникающими колото — резанными ранениями. Тогда следственные действия не дали результатов, и преступник смог избежать наказания. Действия челябинца попадают под статью 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 УК РСФСР). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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