Челябинец ударил мужчину ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Челябинской области, подозреваемый в убийстве, совершенном в 1993 году, рассказал следователям, как совершил данное преступление. Показания челябинца опубликовало в социальных сетях Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«Нож достаю вот так, и соскакиваю. Два раза ударил», — рассказывает челябинец на видео, опубликованном в telegram -канале ведомства.

В управлении пояснили, что речь идет об убийстве 29- летней давности, совершенное в вагоне поезда № 680 сообщением «Уфа-Сибай». 16 июля 1993 года в поезде был обнаружен мертвый мужчина с проникающими колото — резанными ранениями. Тогда следственные действия не дали результатов, и преступник смог избежать наказания.

Действия челябинца попадают под статью 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 УК РСФСР). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.