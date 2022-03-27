Свердловские школьники толпой жестоко избили подростка

Оскорбления в соцсетях перетекли в избиение подростка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тавде (Свердловская область) четверо школьников избили подростка. Конфликт произошел еще в декабре 2021 года, но о нем стало известено после опубликованного подростками видео. После произошедшего пострадавшему в больнице зашивали ухо. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Конфликт, о котором идет речь, произошел 19 декабря 2021 года. Родители потерпевшего, увидев выложенный сегодня, 26 марта, ролик, обратились с заявлением в полицию Тавды. Заявление зарегистрировано в установленном порядке», — прокомментировал Горелых.

Конфликт начался из-за неудачного оскорбления подростком девушки, которая затем обратилась к знакомым, чтобы те его избили. «Двое нападавших парней и ранее были не в ладах с законом, оба состояли на учете в ПДН территориального ОВД в связи с подозрением в кражах», — отметил Горелых.

Горелых уточнил, что подросток не стал рассказывать родителям о том, что был избит, а медикам он сказал, что упал. По итогам начатой проверки представители МВД примут решение, которое будет зависеть от тяжести травм пострадавшего.