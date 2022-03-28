28 марта 2022

Челябинский генерал МВД заступился за автомобилиста-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков поручил дать оценку действиям ГИБДД (фото из архива) Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков заступился за права автомобилиста с ограниченными возможностями. Скоков инициировал служебную проверку по факту эвакуации машины у инвалида. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Руководитель областного главка Михаил Скоков назначил служебную проверку. Он поручил дать принципиальную оценку действиям сотрудников ГИБДД, эвакуировавших у челябинца автомобиль с места для парковки, предназначенной для водителей с ограниченными возможностями», — отметили в пресс-службе полиции.

Инцидент на парковке произошел в октябре 2021 года. Машина водителя-инвалида была помещена на спецстоянку. В дальнейшем автовладелец предоставил документы, подтверждающие право парковаться в специально отведенных местах. Мужчина обратился в Центральный районный суд Челябинска о взыскании расходов по эвакуации машины, на оплату услуг представителя и компенсации морального вреда. Суд эти требования частично удовлетворил.

По мнению Скокова, эвакуация автомобилей со стоянок для граждан с инвалидностью без достаточных оснований недопустима. В настоящее время приостановлена эвакуация машин, внесенных в федеральный реестр лиц с ограниченными возможностями, а сотрудникам ГИБДД обеспечен доступ к базам данных для сверок.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков заступился за права автомобилиста с ограниченными возможностями. Скоков инициировал служебную проверку по факту эвакуации машины у инвалида. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка. «Руководитель областного главка Михаил Скоков назначил служебную проверку. Он поручил дать принципиальную оценку действиям сотрудников ГИБДД, эвакуировавших у челябинца автомобиль с места для парковки, предназначенной для водителей с ограниченными возможностями», — отметили в пресс-службе полиции. Инцидент на парковке произошел в октябре 2021 года. Машина водителя-инвалида была помещена на спецстоянку. В дальнейшем автовладелец предоставил документы, подтверждающие право парковаться в специально отведенных местах. Мужчина обратился в Центральный районный суд Челябинска о взыскании расходов по эвакуации машины, на оплату услуг представителя и компенсации морального вреда. Суд эти требования частично удовлетворил. По мнению Скокова, эвакуация автомобилей со стоянок для граждан с инвалидностью без достаточных оснований недопустима. В настоящее время приостановлена эвакуация машин, внесенных в федеральный реестр лиц с ограниченными возможностями, а сотрудникам ГИБДД обеспечен доступ к базам данных для сверок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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