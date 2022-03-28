У сына челябинского экс-губернатора хотят отобрать миллиард

По мере роста претензий к Александру Дубровскому (в центре) его финансовое положение облегчается Фото: Илья Московец © URA.RU

Суммарный объем требований к Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, приблизился к 1 млрд рублей. Это произошло после признания судом требований к бизнесмену со стороны фирмы «Галерея дизайна», следует из базы данных судебных дел.

«ООО „Галерея Дизайна“ 14 марта обратилось с требованием о включении в реестр требований кредиторов 131 млн 590 тыс. рублей. Возбудить производство по требованию в деле о банкротстве Дубровского Александра Борисовича», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении агентства).

«Галерея дизайна» входила в подконтрольную Дубровским группу «Синай», и в 2020 году отошла Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. Ранее в качестве кредитора требования к брату на 216 млн рублей заявила дочь бывшего главы региона, Анна Дубровская. Также претензии имеются у АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ», из-за долга в 3,8 млн рублей, и ООО «Кредендо — ИНГОССТРАХ кредитное страхование» (долг 14,8 млн рублей). Ранее в процесс банкротства вступила налоговая инспекция Челябинской области.

Сам Дубровский-младший подал 6 сентября 2021 года заявление о личном банкротстве, к этому моменту его долги перед кредиторами уже оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащей бывшего главы региона. Заявление было удовлетворено.

Как пояснили URA.RU источники в бизнес-кругах, активность близких к семье экс-губернатора бизнесменов можно объяснить стремлением избавить его от части субсидиарной ответственности по платежам кредиторам «Монтажника», общий объем которых составляет порядка 2 млрд рублей. Представители семьи Дубровских отказались от общения со СМИ.

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