Российские войска заходят в тыл донецкой группировки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, воронка, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Активные боевые действия ведутся в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска заняли поселок Золотая Нива в Донецкой области Украины. Таким образом, предпринят еще один шаг в ходе постепенного охвата с юга донецкой группировки ВСУ.

«Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в минувшие сутки были нанесены удары крылатыми ракетами по базам горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Новомосковске и Чугуеве.

Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент, российские войска значительно продвинулись на южном направлении, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Удалось окружить мариупольскую группировку ВСУ, ведутся бои за город. Кроме того, почти полностью освобождена территория ЛНР. В ДНР предстоит решить вопрос с донецкой группировкой ВСУ. Сейчас российские войска постепенно продвигаются севернее и южнее этой группы украинских войск.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские войска заняли поселок Золотая Нива в Донецкой области Украины. Таким образом, предпринят еще один шаг в ходе постепенного охвата с юга донецкой группировки ВСУ. «Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в минувшие сутки были нанесены удары крылатыми ракетами по базам горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Новомосковске и Чугуеве. Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент, российские войска значительно продвинулись на южном направлении, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Удалось окружить мариупольскую группировку ВСУ, ведутся бои за город. Кроме того, почти полностью освобождена территория ЛНР. В ДНР предстоит решить вопрос с донецкой группировкой ВСУ. Сейчас российские войска постепенно продвигаются севернее и южнее этой группы украинских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...