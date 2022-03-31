Российские войска заходят в тыл донецкой группировки ВСУ

Активные боевые действия ведутся в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска заняли поселок Золотая Нива в Донецкой области Украины. Таким образом, предпринят еще один шаг в ходе постепенного охвата с юга донецкой группировки ВСУ.

«Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в минувшие сутки были нанесены удары крылатыми ракетами по базам горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Новомосковске и Чугуеве.

Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент, российские войска значительно продвинулись на южном направлении, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Удалось окружить мариупольскую группировку ВСУ, ведутся бои за город. Кроме того, почти полностью освобождена территория ЛНР. В ДНР предстоит решить вопрос с донецкой группировкой ВСУ. Сейчас российские войска постепенно продвигаются севернее и южнее этой группы украинских войск.