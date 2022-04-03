Западные СМИ объяснили вину США перед Россией

04 апреля 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

США не стали идти на компромисс России, отметили в Китае Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО США обещали России не расширять НАТО после окончания холодной войны, но не выполнили это. Об этом сообщает китайская газета Global Times. После окончания холодной войны США и их союзники не стали распускать НАТО, хотя изначально альянс создавался как оборонительный союз против СССР, передает газета Global Times. «Даже несмотря на отсутствие крупного государственного противника, США впоследствии нарушили свои обещания России после окончания холодной войны о том, что альянс не будет расширяться. Фактически Запад впоследствии начал расширять НАТО на восток, ссылаясь на самоопределение вовлеченных стран как на идеологически неопровержимый выбор, позиция, которой она остается и сегодня», — сообщает издание. После холодной войны Россия не была врагом Запада и стремилась «интегрироваться в него». Попытки НАТО и Евросоюза посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликта сторон, пишет Life со ссылкой на Global Times. США и их союзники не стали идти на компромисс, что запустило цепную реакцию событий. По словам автора статьи, экспансия Запада привела к Евромайдану в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, который стал началом геополитической борьбы за будущее Украины. «Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логике „конца истории“», — отметил обозреватель газеты. Россия просила от НАТО предоставить гарантии безопасности, в их числе было требование не включать в свой состав Украину. США и альянс не согласились подписывать двусторонние соглашения. Президент России Владимир Путин заявлял, что в НАТО обманули Россию. По словам главы государства, Америка и альянс обещали РФ не расширяться на восток в 1990-е годы. После этого альянс с 1999 по 2020 годы в НАТО вступили 14 новых стран, включая граничащие с Россией Латвию, Литву и Эстонию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США обещали России не расширять НАТО после окончания холодной войны, но не выполнили это. Об этом сообщает китайская газета Global Times. После окончания холодной войны США и их союзники не стали распускать НАТО, хотя изначально альянс создавался как оборонительный союз против СССР, передает газета Global Times. «Даже несмотря на отсутствие крупного государственного противника, США впоследствии нарушили свои обещания России после окончания холодной войны о том, что альянс не будет расширяться. Фактически Запад впоследствии начал расширять НАТО на восток, ссылаясь на самоопределение вовлеченных стран как на идеологически неопровержимый выбор, позиция, которой она остается и сегодня», — сообщает издание. После холодной войны Россия не была врагом Запада и стремилась «интегрироваться в него». Попытки НАТО и Евросоюза посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликта сторон, пишет Life со ссылкой на Global Times. США и их союзники не стали идти на компромисс, что запустило цепную реакцию событий. По словам автора статьи, экспансия Запада привела к Евромайдану в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, который стал началом геополитической борьбы за будущее Украины. «Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логике „конца истории“», — отметил обозреватель газеты. Россия просила от НАТО предоставить гарантии безопасности, в их числе было требование не включать в свой состав Украину. США и альянс не согласились подписывать двусторонние соглашения. Президент России Владимир Путин заявлял, что в НАТО обманули Россию. По словам главы государства, Америка и альянс обещали РФ не расширяться на восток в 1990-е годы. После этого альянс с 1999 по 2020 годы в НАТО вступили 14 новых стран, включая граничащие с Россией Латвию, Литву и Эстонию.