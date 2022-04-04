В Литве анонсировали пик напора НАТО на Россию

Военно-политический блок НАТО собирается максимально нарастить свое военное присутствие в Литве в мае этого года, альянс уже укрепил силы в странах Балтии вдвое. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе» — цитирует министра ТАСС. Анушаускас также сообщил, что силы НАТО в Литве уже увеличены вдвое, а на территории Польши — в десять раз.
Военно-политический блок НАТО собирается максимально нарастить свое военное присутствие в Литве в мае этого года, альянс уже укрепил силы в странах Балтии вдвое. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе» — цитирует министра ТАСС. Анушаускас также сообщил, что силы НАТО в Литве уже увеличены вдвое, а на территории Польши — в десять раз. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что НАТО наращивает численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Альянс начал усиливать свое военное присутствие, вероятно, в связи с проведением специальной операции РФ на Украине. При этом генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией. В МИД РФ считают, что заявления генсека не соответствуют реальным действиям НАТО, сообщает телеканал 360.