В Литве анонсировали пик напора НАТО на Россию

04 апреля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Минобороны Литвы: НАТО максимизирует свое военное присутствие в мае Фото: Анна Майорова © URA.RU Военно-политический блок НАТО собирается максимально нарастить свое военное присутствие в Литве в мае этого года, альянс уже укрепил силы в странах Балтии вдвое. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе» — цитирует министра ТАСС. Анушаускас также сообщил, что силы НАТО в Литве уже увеличены вдвое, а на территории Польши — в десять раз. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что НАТО наращивает численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Альянс начал усиливать свое военное присутствие, вероятно, в связи с проведением специальной операции РФ на Украине. При этом генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией. В МИД РФ считают, что заявления генсека не соответствуют реальным действиям НАТО, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военно-политический блок НАТО собирается максимально нарастить свое военное присутствие в Литве в мае этого года, альянс уже укрепил силы в странах Балтии вдвое. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе» — цитирует министра ТАСС. Анушаускас также сообщил, что силы НАТО в Литве уже увеличены вдвое, а на территории Польши — в десять раз. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что НАТО наращивает численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Альянс начал усиливать свое военное присутствие, вероятно, в связи с проведением специальной операции РФ на Украине. При этом генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией. В МИД РФ считают, что заявления генсека не соответствуют реальным действиям НАТО, сообщает телеканал 360.