04 апреля 2022
01 апреля 2022

Пермский мэр пытается отсрочить главный конфликт города

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, демкин алексей
Законопроект о кратном увеличении штрафов Демкин внес еще в январе Фото:

Глава Перми Алексей Демкин предложил продлить срок поправок к законопроекту о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд, который вызвал бурное обсуждение. Соответствующее письмо он направил в заксобрания 5 апреля, сообщает источник в парламенте. Это значит, что принятие окончательного решения переносится как минимум на месяц.

«Срок подачи поправок продлевается до 13 мая. Это значит, что в апреле второго чтения скандального законопроекта не будет», — говорит источник. Он предполагает, что, возможно, решение связано с текущей социально-экономической ситуацией.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Там отметили, что увеличение срока поправок направлено на то, чтобы увеличить их количество, поскольку инициатива вызвала общественный резонанс. Ее обсуждали на многих площадках, и все заинтересованные стороны должны получить возможность внести свои предложения.

Алексей Демкин внес законопроект о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд в общественном транспорте в январе. Против него выступили в ЛДПР, в ОНФ и других организациях. Депутаты заксобрания рассмотрели инициативу в первом чтении на мартовском заседании. Тогда они заявили, что соразмерность проступка и штрафа требует дополнительного обсуждения.

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Глава Перми Алексей Демкин предложил продлить срок поправок к законопроекту о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд, который вызвал бурное обсуждение. Соответствующее письмо он направил в заксобрания 5 апреля, сообщает источник в парламенте. Это значит, что принятие окончательного решения переносится как минимум на месяц. «Срок подачи поправок продлевается до 13 мая. Это значит, что в апреле второго чтения скандального законопроекта не будет», — говорит источник. Он предполагает, что, возможно, решение связано с текущей социально-экономической ситуацией. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Там отметили, что увеличение срока поправок направлено на то, чтобы увеличить их количество, поскольку инициатива вызвала общественный резонанс. Ее обсуждали на многих площадках, и все заинтересованные стороны должны получить возможность внести свои предложения. Алексей Демкин внес законопроект о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд в общественном транспорте в январе. Против него выступили в ЛДПР, в ОНФ и других организациях. Депутаты заксобрания рассмотрели инициативу в первом чтении на мартовском заседании. Тогда они заявили, что соразмерность проступка и штрафа требует дополнительного обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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