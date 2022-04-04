Пермский мэр пытается отсрочить главный конфликт города

05 апреля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Законопроект о кратном увеличении штрафов Демкин внес еще в январе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин предложил продлить срок поправок к законопроекту о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд, который вызвал бурное обсуждение. Соответствующее письмо он направил в заксобрания 5 апреля, сообщает источник в парламенте. Это значит, что принятие окончательного решения переносится как минимум на месяц. «Срок подачи поправок продлевается до 13 мая. Это значит, что в апреле второго чтения скандального законопроекта не будет», — говорит источник. Он предполагает, что, возможно, решение связано с текущей социально-экономической ситуацией. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Там отметили, что увеличение срока поправок направлено на то, чтобы увеличить их количество, поскольку инициатива вызвала общественный резонанс. Ее обсуждали на многих площадках, и все заинтересованные стороны должны получить возможность внести свои предложения. Алексей Демкин внес законопроект о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд в общественном транспорте в январе. Против него выступили в ЛДПР, в ОНФ и других организациях. Депутаты заксобрания рассмотрели инициативу в первом чтении на мартовском заседании. Тогда они заявили, что соразмерность проступка и штрафа требует дополнительного обсуждения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Перми Алексей Демкин предложил продлить срок поправок к законопроекту о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд, который вызвал бурное обсуждение. Соответствующее письмо он направил в заксобрания 5 апреля, сообщает источник в парламенте. Это значит, что принятие окончательного решения переносится как минимум на месяц. «Срок подачи поправок продлевается до 13 мая. Это значит, что в апреле второго чтения скандального законопроекта не будет», — говорит источник. Он предполагает, что, возможно, решение связано с текущей социально-экономической ситуацией. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Там отметили, что увеличение срока поправок направлено на то, чтобы увеличить их количество, поскольку инициатива вызвала общественный резонанс. Ее обсуждали на многих площадках, и все заинтересованные стороны должны получить возможность внести свои предложения. Алексей Демкин внес законопроект о кратном увеличении штрафов за бесплатный проезд в общественном транспорте в январе. Против него выступили в ЛДПР, в ОНФ и других организациях. Депутаты заксобрания рассмотрели инициативу в первом чтении на мартовском заседании. Тогда они заявили, что соразмерность проступка и штрафа требует дополнительного обсуждения.