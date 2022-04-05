Российские военные узнали о планах националистов Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российским военным удалось перехватить переговоры националистов Украины, которые собирались напасть на Донбасс. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Специалисты подразделений контроля безопасности связи ВС России в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и ВС России», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». Содержание переговоров передали командованию группировки для нанесения удара по противнику.

Перехват радиопереговоров ВСУ подтвердил журналист Александр Морозов, посетивший подразделение российских связистов. «Вчера был осуществлен перехват радиопереговоров о перемещении крупной группировки противника, о чем было доложено командованию для принятия решения», — сказал Морозову один из военных, передает «Пятый канал».

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Минобороны РФ уже сообщало, что военные захватили секретные шифротелеграммы бригады украинской нацгвардии, в которых сообщалось о планах начать на Донбассе боевые действия. России удалось предотвратить готовящееся нападение, отмечали в ведомстве. Украина планировала напасть на Крым и Донбасс 8 марта, цитирует «Национальная служба новостей» главу Донецкой народной Республики (ДНР) Дениса Пушилин.

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