05 апреля 2022

Челябинец выиграл миллионы и переезжает с семьей на юг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, море, сочи
Мебельщик Антон Гусев выиграл в приложении «Столото» почти 8,5 млн рублей и планирует переехать на юг Фото:

Благодаря выигрышу почти в 8,5 млн рублей в лотерею мебельщик из Челябинска Антон Гусев вскоре переедет с семьей на юг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Столото.

«Мебельщик из Челябинска Антон Гусев стал победителем 44881-го тиража государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». Мужчина отметил в первом поле билета более пяти чисел, благодаря чему общая сумма выигрыша составила 8 млн 490 тыс. 252 рубля», — отметили в пресс-службе.

Пять лет назад сестра Антона с семьей переехала на юг. С того времени победитель тоже задумался о смене места жительства и начал участвовать в гослотереях. Мужчина хотел выиграть крупную сумму на покупку дома в Краснодаре. Спустя годы задуманное осуществилось.

Результаты тиража Антон проверил, когда на телефон пришло СМС-оповещение о выигрыше. «Мы смотрели в экран и не понимали — это тысячи или миллионы! Голова шла кругом. Сын прыгал на диване и криком разбудил остальных. Все стояли на ушах: кто-то смеялся, кто-то танцевал от радости», — делится эмоциями участник.

К моменту выигрыша супруги уже продали квартиру в Челябинске и вложили средства в покупку дома на юге, взяв ипотеку. Многомиллионный суперприз поможет семье закрыть кредит и стать полноправными владельцами жилья.

Победитель Антон Гусев уверен, что выигрыш круто изменит жизнь семьи

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Благодаря выигрышу почти в 8,5 млн рублей в лотерею мебельщик из Челябинска Антон Гусев вскоре переедет с семьей на юг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Столото. «Мебельщик из Челябинска Антон Гусев стал победителем 44881-го тиража государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». Мужчина отметил в первом поле билета более пяти чисел, благодаря чему общая сумма выигрыша составила 8 млн 490 тыс. 252 рубля», — отметили в пресс-службе. Пять лет назад сестра Антона с семьей переехала на юг. С того времени победитель тоже задумался о смене места жительства и начал участвовать в гослотереях. Мужчина хотел выиграть крупную сумму на покупку дома в Краснодаре. Спустя годы задуманное осуществилось. Результаты тиража Антон проверил, когда на телефон пришло СМС-оповещение о выигрыше. «Мы смотрели в экран и не понимали — это тысячи или миллионы! Голова шла кругом. Сын прыгал на диване и криком разбудил остальных. Все стояли на ушах: кто-то смеялся, кто-то танцевал от радости», — делится эмоциями участник. К моменту выигрыша супруги уже продали квартиру в Челябинске и вложили средства в покупку дома на юге, взяв ипотеку. Многомиллионный суперприз поможет семье закрыть кредит и стать полноправными владельцами жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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