Пермяк спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку

Пермяк сам нырнул под лед, чтобы спасти ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) местный житель Максим Арутюнян спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку. Он сам нырнул под лед, чтобы вытащить ее на берег.

«В Кунгуре 6 апреля на реке Сылве под лед провалилась 10-летняя девочка. Она с другом играла на берегу, затем дети ушли к середине реки — там лед сломался, и девочка начала тонуть. Ребенка спас местный житель, 20-летний Максим Арутюнян», — сообщает 59.RU.

Арутюнян проходил вечером мимо моста через реку Сылву, когда его позвала женщина. Она кричала, что в воде тонет ребенок. Тогда парень увидел в четыре метрах от реки провалившуюся под лед девочку. Она пыталась выбраться руками из воды. Арутюнян побежал и попытался вытянуть попавшую в беду руками на береге, но течение уносило ее все сильнее. Тогда Максим сам провалился под лед, обхватил тонувшую и вытащил из воды. По словам героя, там было действительно глубоко — он не чувствовал дна.

Как рассказал сам Арутюнян, страха у него не было — он сразу побежал к девочке. Друзья Максима рассказывают, что их приятель ранее уже спас зимой из реки тонущую собаку. О парне отзываются как о добром, отзывчивом и порядочном человеке. Арутюнян недавно выучился на сварщика и штукатура, сейчас он работает в магазине грузчиком.