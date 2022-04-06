06 апреля 2022

Пермяк спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лед
Пермяк сам нырнул под лед, чтобы спасти ребенка Фото:

В Кунгуре (Пермский край) местный житель Максим Арутюнян спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку. Он сам нырнул под лед, чтобы вытащить ее на берег.

«В Кунгуре 6 апреля на реке Сылве под лед провалилась 10-летняя девочка. Она с другом играла на берегу, затем дети ушли к середине реки — там лед сломался, и девочка начала тонуть. Ребенка спас местный житель, 20-летний Максим Арутюнян», — сообщает 59.RU.

Арутюнян проходил вечером мимо моста через реку Сылву, когда его позвала женщина. Она кричала, что в воде тонет ребенок. Тогда парень увидел в четыре метрах от реки провалившуюся под лед девочку. Она пыталась выбраться руками из воды. Арутюнян побежал и попытался вытянуть попавшую в беду руками на береге, но течение уносило ее все сильнее. Тогда Максим сам провалился под лед, обхватил тонувшую и вытащил из воды. По словам героя, там было действительно глубоко — он не чувствовал дна.

Как рассказал сам Арутюнян, страха у него не было — он сразу побежал к девочке. Друзья Максима рассказывают, что их приятель ранее уже спас зимой из реки тонущую собаку. О парне отзываются как о добром, отзывчивом и порядочном человеке. Арутюнян недавно выучился на сварщика и штукатура, сейчас он работает в магазине грузчиком.

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В Кунгуре (Пермский край) местный житель Максим Арутюнян спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку. Он сам нырнул под лед, чтобы вытащить ее на берег. «В Кунгуре 6 апреля на реке Сылве под лед провалилась 10-летняя девочка. Она с другом играла на берегу, затем дети ушли к середине реки — там лед сломался, и девочка начала тонуть. Ребенка спас местный житель, 20-летний Максим Арутюнян», — сообщает 59.RU. Арутюнян проходил вечером мимо моста через реку Сылву, когда его позвала женщина. Она кричала, что в воде тонет ребенок. Тогда парень увидел в четыре метрах от реки провалившуюся под лед девочку. Она пыталась выбраться руками из воды. Арутюнян побежал и попытался вытянуть попавшую в беду руками на береге, но течение уносило ее все сильнее. Тогда Максим сам провалился под лед, обхватил тонувшую и вытащил из воды. По словам героя, там было действительно глубоко — он не чувствовал дна. Как рассказал сам Арутюнян, страха у него не было — он сразу побежал к девочке. Друзья Максима рассказывают, что их приятель ранее уже спас зимой из реки тонущую собаку. О парне отзываются как о добром, отзывчивом и порядочном человеке. Арутюнян недавно выучился на сварщика и штукатура, сейчас он работает в магазине грузчиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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