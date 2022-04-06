Автомобили отправились в Ростовскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска 7 апреля отправили очередной груз гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Разница между третьим и четвертым рейсом стала самой короткой — всего 7 дней. По словам организаторов, проводить автомобили в дорогу до Ростовской области пришли около трехсот человек, для которых подготовили специальный концерт.

«В четвертый раз мы отправляем автомобили с партией гуманитарного груза в Донбасс. Идет планомерная работа, под руководством губернатора Алексея Текслера. Продукты, которые мы сегодня повезем, необходимы для жителей, проживающих на территории Донбасса», — сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров.

Мошаров добавил, что это не последний груз, который отправится из Челябинска в помощь Донбассу. Работа по комплектации товаров, по словам вице-губернатора, продолжится.

Первые три рейса с товарами для жителей Донбасса отправились из Челябинска в Ростовскую область 24 февраля, 16 марта и 31 марта. Пункт сбора гуманитарной помощи в Челябинске открылся 22 февраля. Продукты поступают туда из муниципальных отделений партии «Единая Россия».

Проводить автомобили в дорогу до Ростовской области пришли жители города с флагами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители города выразили поддержку российским войскам в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По заявлению организаторов, проводить автомобили пришли около трехсот жителей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU