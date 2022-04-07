Таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты

В ручной клади пассажира из Германии сотрудники таможни обнаружили 28 тысяч евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды наличной валюты в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. У пассажира из Германии обнаружили несколько десятков тысяч в евровалюте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«28 тысяч евро наличными обнаружили сотрудники таможни в ручной клади пассажира из Германии. В ходе контроля таможенники выявили, что мужчина перемещает без декларирования крупную сумму наличности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ.», — сказано в сообщении.

Через таможенную границу можно перемещать без обязательного письменного декларирования до 10 тысяч долларов США. «При перемещении большей суммы путешественник обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию», — отметил начальник таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

Ранее URA.RU писало, что за время проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины россияне попытались вывезти из страны более 100 миллионов рублей незаконным путем. В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну.

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