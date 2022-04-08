Жители Запорожья просят включить их в состав ДНР

08 апреля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Жители Запорожья обратились за помощью к главе ДНР Денису Пушилину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители украинского города Запорожье просят главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина принять их территорию в состав ДНР. Видеорепортаж с просьбами жителей опубликовала специальный корреспондент Курлаева в telegram-канале «Kur_LIFE». «Жители Запорожья просят Дениса Пушилина взять их в ДНР, там спокойнее», — прокомментировал видео автор. Помимо этого, показанные в ролике горожане благодарят войска ДНР в лице главы республики за «мирное небо над головой». Курлаева также напомнила, что на территориях освобожденных республик жители смогут получить республиканские паспорта, а потом, при желании и российские. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР с целью защиты республик, сообщают « Невские Новости ». После чего, 24 февраля, Россия начала специальную операцию, призванную защитить жителей Донбасса. Глава государства отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Тем временем, от народной милиции ЛНР и ДНР продолжают поступать жалобы об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими системами залпового огня «Град» и «Ураган». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители украинского города Запорожье просят главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина принять их территорию в состав ДНР. Видеорепортаж с просьбами жителей опубликовала специальный корреспондент Курлаева в telegram-канале «Kur_LIFE». «Жители Запорожья просят Дениса Пушилина взять их в ДНР, там спокойнее», — прокомментировал видео автор. Помимо этого, показанные в ролике горожане благодарят войска ДНР в лице главы республики за «мирное небо над головой». Курлаева также напомнила, что на территориях освобожденных республик жители смогут получить республиканские паспорта, а потом, при желании и российские. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР с целью защиты республик, сообщают «Невские Новости». После чего, 24 февраля, Россия начала специальную операцию, призванную защитить жителей Донбасса. Глава государства отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Тем временем, от народной милиции ЛНР и ДНР продолжают поступать жалобы об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими системами залпового огня «Град» и «Ураган».