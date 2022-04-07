У экс-супруги челябинского бизнесмена отобрали подаренные Porsсhe

Центральный районный суд встал на сторону Олега Байтингера Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Челябинский бизнесмен Олег Байтингер выиграл судебное дело у своей бывшей супруги Натальи по двум элитным автомобилям Porsсhe. Как заявил URA.RU адвокат Натальи Никита Мирный, решение суда будет обжаловано, сейчас для этого готовятся документы.

«Суд принял сторону Олега Байтингера даже несмотря на то, что его самого не было ни на одном заседании. Суд решил, что на видеозаписи, предоставленной Натальей, не слышно слов Олега, что он дарит эти автомобили. Кроме того, суд не придал значения показаниям двух свидетелей, подтвердивших факт дарения Олегом двух авто Наталье на юбилее», — сообщил URA.RU Мирный.

Адвокат добавил, что суд также не стал рассматривать показания детей супругов, проживающих в Чехии, которые подтвердили факт дарения. Адвокат сделал вывод, что суд рассмотрел дело формально, без установления и оценки всех имеющих значение для дела обстоятельств.

Ранее Олег Байтингер обвинил экс-супругу в незаконном присвоении двух новые Porche. Супруга Байтингера уверена, что автомобили достались ей в подарок. Это уже не первый суд между бывшими супругами. Ранее они судились из-за компаний, кредитов, охотничьих ружей и другого имущества.