09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермский край ожидает аномально теплая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская набережная. Пермь, зонтики, лето, девушки, солнце, прохожие
Температура окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса Фото:

Всю рабочую неделю в Пермском крае будет держаться теплая погода, воздух прогреется до +20 градусов. Тепло продлится до пятницы, в выходные возможно похолодание, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой, однако в выходные вероятно существенное похолодание», — сообщается на сайте. Температура окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса.

В понедельник в регионе температура воздуха будет держаться в районе от +12 до +17 градусов (по северу от +7 до +12). Во вторник ночью возможен туман, температура составит от -2 до +3, днем от +13 до +18 градусов (по востоку +8, +13). В среду и четверг местами пройдет небольшой дождь, температура днем составит от +9 до +15 (в четверг по югу до +20). В пятницу пройдут дожди с грозами с порывами ветра до 13 м/с, температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.

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Всю рабочую неделю в Пермском крае будет держаться теплая погода, воздух прогреется до +20 градусов. Тепло продлится до пятницы, в выходные возможно похолодание, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой, однако в выходные вероятно существенное похолодание», — сообщается на сайте. Температура окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса. В понедельник в регионе температура воздуха будет держаться в районе от +12 до +17 градусов (по северу от +7 до +12). Во вторник ночью возможен туман, температура составит от -2 до +3, днем от +13 до +18 градусов (по востоку +8, +13). В среду и четверг местами пройдет небольшой дождь, температура днем составит от +9 до +15 (в четверг по югу до +20). В пятницу пройдут дожди с грозами с порывами ветра до 13 м/с, температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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