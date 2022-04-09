Пермский край ожидает аномально теплая неделя

Температура окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Всю рабочую неделю в Пермском крае будет держаться теплая погода, воздух прогреется до +20 градусов. Тепло продлится до пятницы, в выходные возможно похолодание, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой, однако в выходные вероятно существенное похолодание», — сообщается на сайте. Температура окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса.

В понедельник в регионе температура воздуха будет держаться в районе от +12 до +17 градусов (по северу от +7 до +12). Во вторник ночью возможен туман, температура составит от -2 до +3, днем от +13 до +18 градусов (по востоку +8, +13). В среду и четверг местами пройдет небольшой дождь, температура днем составит от +9 до +15 (в четверг по югу до +20). В пятницу пройдут дожди с грозами с порывами ветра до 13 м/с, температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.