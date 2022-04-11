Ревизоры заходят с проверкой в челябинский район

КСП проверит эффективность расходов на реализацию нацпроектов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проведению ревизии в Еткульском муниципальном районе. Об этом 12 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«В программу проверки включены расходы на реализацию национальных проектов. Ревизоры поверят расходы на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Специалистам КСП в том числе предстоит проверить эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. В проверку также включены расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство в Еткульском районе.