11 апреля 2022

Ревизоры заходят с проверкой в челябинский район

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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
КСП проверит эффективность расходов на реализацию нацпроектов (фото из архива) Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проведению ревизии в Еткульском муниципальном районе. Об этом 12 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«В программу проверки включены расходы на реализацию национальных проектов. Ревизоры поверят расходы на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Специалистам КСП в том числе предстоит проверить эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. В проверку также включены расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство в Еткульском районе.

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проведению ревизии в Еткульском муниципальном районе. Об этом 12 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «В программу проверки включены расходы на реализацию национальных проектов. Ревизоры поверят расходы на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. Специалистам КСП в том числе предстоит проверить эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. В проверку также включены расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство в Еткульском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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