Авиарейсы «Пермь — Нижний Новгород» лишились бюджетной поддержки

Перелеты в Нижний Новгород будут совершаться на коммерческой основе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиарейсы «Пермь — Нижний Новгород» исключены из программы субсидирования за счет госбюджета. Соответствующий приказ подписан минтрансом Пермского края.

«Из программы субсидирования авиаперелетов из Перми исключены рейсы в Нижний Новгород», — сообщает «Новый Компаньон». Авиакомпания «Азимут» продолжит полетную программу уже на коммерческой основе и без господдержки. В декабре прошлого года власти заявляли о том, что будут выделять средства на рейсы в 16 городов России, в том числе и Нижний Новгород.

Также был сокращен период предоставления субсидий по маршруту «Пермь — Казань» — до 31 мая и с 1 сентября до конца 2022 года рейсы будут субсидироваться. Летом компания Nordstar будет совершать рейсы полностью на коммерческой основе. Также и с рейсами в Махачкалу — летом финансовой поддержки от государства не будет.

На полетные программы «Пермь — Мурманск» и «Пермь — Омск», наоборот, период субсидирования продлили. Теперь рейсы будут финансироваться из бюджета весь 2022 год.