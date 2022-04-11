11 апреля 2022

Авиарейсы «Пермь — Нижний Новгород» лишились бюджетной поддержки

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Перелеты в Нижний Новгород будут совершаться на коммерческой основе Фото:

Авиарейсы «Пермь — Нижний Новгород» исключены из программы субсидирования за счет госбюджета. Соответствующий приказ подписан минтрансом Пермского края.

«Из программы субсидирования авиаперелетов из Перми исключены рейсы в Нижний Новгород», — сообщает «Новый Компаньон». Авиакомпания «Азимут» продолжит полетную программу уже на коммерческой основе и без господдержки. В декабре прошлого года власти заявляли о том, что будут выделять средства на рейсы в 16 городов России, в том числе и Нижний Новгород.

Также был сокращен период предоставления субсидий по маршруту «Пермь — Казань» — до 31 мая и с 1 сентября до конца 2022 года рейсы будут субсидироваться. Летом компания Nordstar будет совершать рейсы полностью на коммерческой основе. Также и с рейсами в Махачкалу — летом финансовой поддержки от государства не будет.

На полетные программы «Пермь — Мурманск» и «Пермь — Омск», наоборот, период субсидирования продлили. Теперь рейсы будут финансироваться из бюджета весь 2022 год.

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Авиарейсы «Пермь — Нижний Новгород» исключены из программы субсидирования за счет госбюджета. Соответствующий приказ подписан минтрансом Пермского края. «Из программы субсидирования авиаперелетов из Перми исключены рейсы в Нижний Новгород», — сообщает «Новый Компаньон». Авиакомпания «Азимут» продолжит полетную программу уже на коммерческой основе и без господдержки. В декабре прошлого года власти заявляли о том, что будут выделять средства на рейсы в 16 городов России, в том числе и Нижний Новгород. Также был сокращен период предоставления субсидий по маршруту «Пермь — Казань» — до 31 мая и с 1 сентября до конца 2022 года рейсы будут субсидироваться. Летом компания Nordstar будет совершать рейсы полностью на коммерческой основе. Также и с рейсами в Махачкалу — летом финансовой поддержки от государства не будет. На полетные программы «Пермь — Мурманск» и «Пермь — Омск», наоборот, период субсидирования продлили. Теперь рейсы будут финансироваться из бюджета весь 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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