В двух челябинских районах прошла рокировка прокуроров

12 апреля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Прокуроров представил руководитель областного ведомства Карен Габриелян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Агаповском и Нагайбакском районах Челябинской области поменяли местами прокуроров. 12 апреля новых руководителей представил коллективу прокурор региона Карен Габриелян, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сегодня прокурор области Карен Габриелян представил коллективу вновь назначенного прокурора Нагайбакского района — старшего советника юстиции Николая Бычкова, с 2017 года занимавшего должность прокурора Агаповского района», — рассказали в пресс-службе. Николай Бычков в органах прокуратуры Челябинской области служит более 17 лет, в том числе следователем прокуратуры Варненского района, следователем следственного отдела по городу Карталы СУ СК области, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Варненского района, в 2012—2017 годах состоял в должности прокурора Кизильского района. В свою очередь, прокурором Агаповского района стал Борис Васильев, возглавлявший ведомство в Нагайбаке. Борис Васильев служит в прокуратуре более 18 лет. Работал следователем, затем помощником прокуратуры Ленинского района Магнитогорска, в период 2008—2017 годов — заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска, с 2017 года являлся прокурором Нагайбакского района. Карен Габриелян (в центре) приехал в Нагайбакский район, чтобы представить нового руководителя Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Агаповском и Нагайбакском районах Челябинской области поменяли местами прокуроров. 12 апреля новых руководителей представил коллективу прокурор региона Карен Габриелян, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сегодня прокурор области Карен Габриелян представил коллективу вновь назначенного прокурора Нагайбакского района — старшего советника юстиции Николая Бычкова, с 2017 года занимавшего должность прокурора Агаповского района», — рассказали в пресс-службе. Николай Бычков в органах прокуратуры Челябинской области служит более 17 лет, в том числе следователем прокуратуры Варненского района, следователем следственного отдела по городу Карталы СУ СК области, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Варненского района, в 2012—2017 годах состоял в должности прокурора Кизильского района. В свою очередь, прокурором Агаповского района стал Борис Васильев, возглавлявший ведомство в Нагайбаке. Борис Васильев служит в прокуратуре более 18 лет. Работал следователем, затем помощником прокуратуры Ленинского района Магнитогорска, в период 2008—2017 годов — заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска, с 2017 года являлся прокурором Нагайбакского района.