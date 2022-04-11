В двух челябинских районах прошла рокировка прокуроров

В Агаповском и Нагайбакском районах Челябинской области поменяли местами прокуроров. 12 апреля новых руководителей представил коллективу прокурор региона Карен Габриелян, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Сегодня прокурор области Карен Габриелян представил коллективу вновь назначенного прокурора Нагайбакского района — старшего советника юстиции Николая Бычкова, с 2017 года занимавшего должность прокурора Агаповского района», — рассказали в пресс-службе.
Николай Бычков в органах прокуратуры Челябинской области служит более 17 лет, в том числе следователем прокуратуры Варненского района, следователем следственного отдела по городу Карталы СУ СК области, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Варненского района, в 2012—2017 годах состоял в должности прокурора Кизильского района.
В свою очередь, прокурором Агаповского района стал Борис Васильев, возглавлявший ведомство в Нагайбаке. Борис Васильев служит в прокуратуре более 18 лет. Работал следователем, затем помощником прокуратуры Ленинского района Магнитогорска, в период 2008—2017 годов — заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска, с 2017 года являлся прокурором Нагайбакского района.
Карен Габриелян (в центре) приехал в Нагайбакский район, чтобы представить нового руководителя
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
В Агаповском и Нагайбакском районах Челябинской области поменяли местами прокуроров. 12 апреля новых руководителей представил коллективу прокурор региона Карен Габриелян, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сегодня прокурор области Карен Габриелян представил коллективу вновь назначенного прокурора Нагайбакского района — старшего советника юстиции Николая Бычкова, с 2017 года занимавшего должность прокурора Агаповского района», — рассказали в пресс-службе. Николай Бычков в органах прокуратуры Челябинской области служит более 17 лет, в том числе следователем прокуратуры Варненского района, следователем следственного отдела по городу Карталы СУ СК области, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Варненского района, в 2012—2017 годах состоял в должности прокурора Кизильского района. В свою очередь, прокурором Агаповского района стал Борис Васильев, возглавлявший ведомство в Нагайбаке. Борис Васильев служит в прокуратуре более 18 лет. Работал следователем, затем помощником прокуратуры Ленинского района Магнитогорска, в период 2008—2017 годов — заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска, с 2017 года являлся прокурором Нагайбакского района.