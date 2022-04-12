Челябинец пытался вскрыть себе вены из-за ветчины

13 апреля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Подозреваемый украл мясной продукт в местном супермаркете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из супермаркетов в селе Долгодеревенское (пригород Челябинска) местный житель попытался украсть ветчину. После задержания сотрудниками правопорядка мужчина предпринял попытку членовредительства. Информацию об этом сообщили в официальной группе охранной организации в социальных сетях. «В Долгодеревенском на Свердловской улице 11 апреля местный житель попытался вынести из супермаркета неоплаченную ветчину. Прибывшие на вызов „варяги“ задержали воришку, но при передаче сотрудникам полиции мужчина иглой вдруг решил вскрыть себе вены на руке», — написали об инциденте в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети «ВКонтакте». Бойцы ГБР оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков. Правонарушитель был сопровожден в медучреждение, но это не избавит его от дальнейшего взаимодействия с полицией, отметили в ЧОП. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В одном из супермаркетов в селе Долгодеревенское (пригород Челябинска) местный житель попытался украсть ветчину. После задержания сотрудниками правопорядка мужчина предпринял попытку членовредительства. Информацию об этом сообщили в официальной группе охранной организации в социальных сетях. «В Долгодеревенском на Свердловской улице 11 апреля местный житель попытался вынести из супермаркета неоплаченную ветчину. Прибывшие на вызов „варяги“ задержали воришку, но при передаче сотрудникам полиции мужчина иглой вдруг решил вскрыть себе вены на руке», — написали об инциденте в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети «ВКонтакте». Бойцы ГБР оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков. Правонарушитель был сопровожден в медучреждение, но это не избавит его от дальнейшего взаимодействия с полицией, отметили в ЧОП.