Александра Попова похоронили с воинскими почестями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Полевской (Свердловская область) похоронили 18-летнего Александра Попова, погибшего во время спецоперации на Украине. Проститься с молодым бойцом пришли его родные, друзья, бывшие одноклассники и просто земляки.

Как рассказал во время прощального слова военком Полевского Руслан Хаюмов, Александр Попов был призван срочником в июне 2021 года. В период прохождения воинской службы он заключил контракт.

«24 февраля 2022 года решением президента РФ была начата спецоперация на Украине. В настоящее время наши вооруженные силы самоотверженно выполняют боевые задачи по демилитаризации, уничтожению национализма, неонацизма и даже сатанизма на Украине. Рядовой Попов Александр Евгеньевич остался верен воинской присяге и принял участие в спецооперации», — сказал на прощании с погибшим Руслан Хаюмов.

Солдат выполнял боевые задачи в должности санитарного инструктора разведывательной роты: оказывал помощь в эвакуации раненых с поля боя. 27 февраля он погиб. Бойца с почестями похоронили на почетной аллее кладбища в Полевском.

«Если бы мне десять лет назад кто-то сказал, что наши молодые парни будут гибнуть в войне с фашизмом, я бы не поверил. А сегодня я стою возле могилы такого солдата», — сказал один из местных ветеранов Афганистана. Военные вручили его маме флаг России и орден Мужества, которым Сашу наградили посмертно. 15 июня Александру Попову должно было исполниться 19 лет.

Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Как заявили в Кремле, она носит освободительный характер и призвана закончить боевые действия на Донбассе, жители которого восемь лет страдают от геноцида со стороны украинских националистов. Со стороны РФ в действиях участвуют военные, проходящие службу по контракту.

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