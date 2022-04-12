В Перми построят новую кольцевую развязку

Новая кольцевая развязка появится на переселении ул. Гайвинская и дороги «Пермь-Ильинский» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми построят кольцевое пересечение улицы Гайвинская и начала региональной дороги «Пермь-Ильинский». Об этом рассказала министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на совещании в правительстве региона.

«Планируется устройство кольцевого пересечения ул. Гайвинская и начала региональной дороги „Пермь — Ильинский“. По нему сейчас разрабатывается проектная документация. Планируемый срок заключения контракта на строительно-монтажные работы — II квартал 2022 года. Заключительный этап предполагает устройство Т-образного пересечения в одном уровне по дороге „Пермь — Ильинский“», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

На совещании отметили, что в этом году планируют построить и реконструировать более 13 километров автодорог, отремонтировать свыше 660 километров. При этом размер дорожного фонда будет беспрецедентным и составит почти 27 миллиардов рублей, что на 8 миллиардов больше, чем годом ранее.

URA.RU писало, что пермский край влезает в миллиардные долги ради проектов властей. Краевой бюджет взял инфраструктурный кредит на 7,9 миллиарда рублей. Первый транш в сумме 3,1 миллиарда рублей поступил. Средства предназначены для строительства двух дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.