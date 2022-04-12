12 апреля 2022

В Перми построят новую кольцевую развязку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Пермь, строительство дороги, техника
Новая кольцевая развязка появится на переселении ул. Гайвинская и дороги «Пермь-Ильинский» Фото:

В Перми построят кольцевое пересечение улицы Гайвинская и начала региональной дороги «Пермь-Ильинский». Об этом рассказала министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на совещании в правительстве региона.

«Планируется устройство кольцевого пересечения ул. Гайвинская и начала региональной дороги „Пермь — Ильинский“. По нему сейчас разрабатывается проектная документация. Планируемый срок заключения контракта на строительно-монтажные работы — II квартал 2022 года. Заключительный этап предполагает устройство Т-образного пересечения в одном уровне по дороге „Пермь — Ильинский“», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

На совещании отметили, что в этом году планируют построить и реконструировать более 13 километров автодорог, отремонтировать свыше 660 километров. При этом размер дорожного фонда будет беспрецедентным и составит почти 27 миллиардов рублей, что на 8 миллиардов больше, чем годом ранее.

URA.RU писало, что пермский край влезает в миллиардные долги ради проектов властей. Краевой бюджет взял инфраструктурный кредит на 7,9 миллиарда рублей. Первый транш в сумме 3,1 миллиарда рублей поступил. Средства предназначены для строительства двух дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.

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В Перми построят кольцевое пересечение улицы Гайвинская и начала региональной дороги «Пермь-Ильинский». Об этом рассказала министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на совещании в правительстве региона. «Планируется устройство кольцевого пересечения ул. Гайвинская и начала региональной дороги „Пермь — Ильинский“. По нему сейчас разрабатывается проектная документация. Планируемый срок заключения контракта на строительно-монтажные работы — II квартал 2022 года. Заключительный этап предполагает устройство Т-образного пересечения в одном уровне по дороге „Пермь — Ильинский“», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. На совещании отметили, что в этом году планируют построить и реконструировать более 13 километров автодорог, отремонтировать свыше 660 километров. При этом размер дорожного фонда будет беспрецедентным и составит почти 27 миллиардов рублей, что на 8 миллиардов больше, чем годом ранее. URA.RU писало, что пермский край влезает в миллиардные долги ради проектов властей. Краевой бюджет взял инфраструктурный кредит на 7,9 миллиарда рублей. Первый транш в сумме 3,1 миллиарда рублей поступил. Средства предназначены для строительства двух дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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