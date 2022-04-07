Пермский край влезает в миллиардные долги ради проектов властей

Кредитные средства предназначены для строительства важных дорог Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Госдолг Пермского края с января 2022 года увеличился на 3,1 млрд. рублей — до 17,3 млрд. рублей. Информация содержится на сайте министерства финансов края. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что это связано с поступлением в регион первого транша бюджетного кредита, одобренного Москвой. Деньги краевые власти направят на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«В январе в краевой бюджет поступил первый транш инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,1 млрд рублей из 7,9 млрд рублей, одобренных Пермскому краю на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В связи с чем [госдолг] увеличился с 14,2 млрд рублей до 17,3 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Бюджетный кредит предоставляется региону на 15 лет под 3% годовых. Оставшиеся средства Пермский край должен получить в 2023 году. Средства предназначены для строительства двух дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Речь идет о проектах «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара» и «Переход улицы Старцева проспект Октябрят — улицы Целинная». Краевые власти ранее отмечали, что это одни из ключевых дорожных и социально стратегических проектов.