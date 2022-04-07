07 апреля 2022
06 апреля 2022

Пермский край влезает в миллиардные долги ради проектов властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция улицы Строителей, первая очередь дороги. Пермь, укладка асфальта, автодорога, новая дорога, дорога, улица строителей
Кредитные средства предназначены для строительства важных дорог Фото:

Госдолг Пермского края с января 2022 года увеличился на 3,1 млрд. рублей — до 17,3 млрд. рублей. Информация содержится на сайте министерства финансов края. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что это связано с поступлением в регион первого транша бюджетного кредита, одобренного Москвой. Деньги краевые власти направят на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«В январе в краевой бюджет поступил первый транш инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,1 млрд рублей из 7,9 млрд рублей, одобренных Пермскому краю на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В связи с чем [госдолг] увеличился с 14,2 млрд рублей до 17,3 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Бюджетный кредит предоставляется региону на 15 лет под 3% годовых. Оставшиеся средства Пермский край должен получить в 2023 году. Средства предназначены для строительства двух дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Речь идет о проектах «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара» и «Переход улицы Старцева проспект Октябрят — улицы Целинная». Краевые власти ранее отмечали, что это одни из ключевых дорожных и социально стратегических проектов.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Госдолг Пермского края с января 2022 года увеличился на 3,1 млрд. рублей — до 17,3 млрд. рублей. Информация содержится на сайте министерства финансов края. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что это связано с поступлением в регион первого транша бюджетного кредита, одобренного Москвой. Деньги краевые власти направят на реализацию крупных инфраструктурных проектов. «В январе в краевой бюджет поступил первый транш инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,1 млрд рублей из 7,9 млрд рублей, одобренных Пермскому краю на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В связи с чем [госдолг] увеличился с 14,2 млрд рублей до 17,3 млрд рублей», — отметили в ведомстве. Бюджетный кредит предоставляется региону на 15 лет под 3% годовых. Оставшиеся средства Пермский край должен получить в 2023 году. Средства предназначены для строительства двух дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Речь идет о проектах «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара» и «Переход улицы Старцева проспект Октябрят — улицы Целинная». Краевые власти ранее отмечали, что это одни из ключевых дорожных и социально стратегических проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...