Потомки маршалов СССР навестили раненых участников спецоперации. Видео

14 апреля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Внуки советских военачальников посетили военный госпиталь в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потомки советских маршалов и военачальников навестили раненых участников специальной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. «В Москве, в рамках социально-культурной акции „Лучшим воинам мира“, военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач, навестили потомки известных советских военачальников, которые своим ратным подвигом приблизили Победу советского народа в Великой Отечественной войне. К российским воинам приехали люди, которые достойно носят фамилии своих знаменитых родственников», — сообщили в Минобороны. Среди посетителей была Ирина Хрулева — внучка генерала Андрея Хрулева и Ирина Лосик — внучка маршала СССР Олега Лосика. Раненых также посетили Надежда Рокоссовская, Алексей Буденный, Алексей Говоров, Артем Хрюкин и Наталья Конева. «Наши отцы, прадеды и деды гордились бы вами», — сказала Ирина Лосик. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Потомки советских маршалов и военачальников навестили раненых участников специальной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. «В Москве, в рамках социально-культурной акции „Лучшим воинам мира“, военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач, навестили потомки известных советских военачальников, которые своим ратным подвигом приблизили Победу советского народа в Великой Отечественной войне. К российским воинам приехали люди, которые достойно носят фамилии своих знаменитых родственников», — сообщили в Минобороны. Среди посетителей была Ирина Хрулева — внучка генерала Андрея Хрулева и Ирина Лосик — внучка маршала СССР Олега Лосика. Раненых также посетили Надежда Рокоссовская, Алексей Буденный, Алексей Говоров, Артем Хрюкин и Наталья Конева. «Наши отцы, прадеды и деды гордились бы вами», — сказала Ирина Лосик. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.