Потомки маршалов СССР навестили раненых участников спецоперации. Видео

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Внуки советских военачальников посетили военный госпиталь в Москве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потомки советских маршалов и военачальников навестили раненых участников специальной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.

«В Москве, в рамках социально-культурной акции „Лучшим воинам мира“, военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач, навестили потомки известных советских военачальников, которые своим ратным подвигом приблизили Победу советского народа в Великой Отечественной войне. К российским воинам приехали люди, которые достойно носят фамилии своих знаменитых родственников», — сообщили в Минобороны.

Среди посетителей была Ирина Хрулева — внучка генерала Андрея Хрулева и Ирина Лосик — внучка маршала СССР Олега Лосика. Раненых также посетили Надежда Рокоссовская, Алексей Буденный, Алексей Говоров, Артем Хрюкин и Наталья Конева. «Наши отцы, прадеды и деды гордились бы вами», — сказала Ирина Лосик.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Потомки советских маршалов и военачальников навестили раненых участников специальной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. «В Москве, в рамках социально-культурной акции „Лучшим воинам мира“, военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач, навестили потомки известных советских военачальников, которые своим ратным подвигом приблизили Победу советского народа в Великой Отечественной войне. К российским воинам приехали люди, которые достойно носят фамилии своих знаменитых родственников», — сообщили в Минобороны. Среди посетителей была Ирина Хрулева — внучка генерала Андрея Хрулева и Ирина Лосик — внучка маршала СССР Олега Лосика. Раненых также посетили Надежда Рокоссовская, Алексей Буденный, Алексей Говоров, Артем Хрюкин и Наталья Конева. «Наши отцы, прадеды и деды гордились бы вами», — сказала Ирина Лосик. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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