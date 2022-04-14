Челябинский завод наращивает уникальное для России производство

В продукции предприятия заинтересовались заказчики из Африки и Азии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Южноуральский арматурно-изоляторный завод (Челябинская область) стал единственным в России производителем изоляторов, а также линейной арматуры для линий электропередач. Как заявили на предприятии, помимо российского рынка, продукция предприятия экспортируется во многие страны мира.

«Российский рынок для нас является приоритетом, само собой. Поэтому мы и находимся в списке системно-образующих предприятий России. Мы поставляем продукцию на железные дороги, на линии электропередач любых мощностей», — рассказал «Первому областному» заместитель исполнительного директора по технологическому обеспечению АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» Олег Молчанов.

На предприятии добавили, что в связи с расширением производства, компания ищет рабочие руки. По словам начальника управления по работе с персоналом Светланы Юровских, сегодня завод предлагает дополнительные рабочие места по профессиям оператор станков с ЧПУ, штамповщик, наждачник, электрогазосварщик.

Южноуральский арматурно-изоляторный завод является крупнейшим производителем стеклянных, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для линий электропередач и подстанций. В производстве задействовано только отечественное сырье, и в поставках из-за рубежа предприятие не нуждается.

Со стартом программы импортозамещения в России, из-за введения ограничений со стороны Западных стран, многие предприятия были вынуждены искать решения по производству своей продукции. Часть предприятий освоила собственное производство комплектующих, другие же нашли отечественные аналоги. Как заявили в Кремле, санкционные ограничения были призваны сломать экономические процессы в России. Однако, экономика страны выдержала удар.

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