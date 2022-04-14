Челябинскую школьницу-живодерку заставили убивать животных

Сообщество живодеров вербует детей в социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинская школьница, которая скинула собаку с 20-го этажа, попала под влияние деструктивного сообщества живодеров, вербующих детей и подростков в социальных сетях. Об этом URA.RU 15 апреля сообщили зоозащитники Челябинска.

«Девочка, которая повергла в шок своей жестокостью не только микрорайон Academ Riverside, но и весь Челябинск, убила не только котенка и собаку. Она получала задания от кураторов и совершала такие вещи неоднократно. Ее соседи по дому нам недавно рассказали, что дарили ей кролика, и нетрудно догадаться, что с ним стало», — рассказала URA.RU зоозащитник Ольга Елчева.

По словам Елчевой, в России и на территории Челябинска действует деструктивное сообщество живодеров. Они вербуют детей и подростков на своих интернет-площадках, где вначале ведут отвлеченные разговоры за жизнь, а потом провоцируют их на протестные настроения и подталкивают к убийству животных.

В сообществе живодеров есть четкая иерархия — свои идеологи и координаторы, которые скидывают детям задания по убийству животных. Есть у сообщества и свои юридически подкованные защитники и боевая пехота. Действия сообщества близки к методам преступной группы «Синий Кит», склонявшей детей к самоубийству.

«За всем этим стоят взрослые люди, с очень странными ориентирами в жизни. Они имеют множество ников и могут прикидываться и умудренными педагогами и молодыми девушками. Когда они начинают обрабатывать детей, то их главный тезис — убивайте, пока можно. Если что-то хотите сделать — делайте это сейчас, когда вам еще не исполнилось 14 лет и вам за это ничего не будет. Агрессию детей они распространяют не только на животных, но и на родителей и учителей», — отметила Елчева.

По словам общественницы, о «группе живодеров» челябинские зоозащитники узнали случайно. Вначале им начали высылать в соцсетях фотографии убитых животных, чтобы посмеяться над их беспомощностью. Потом одна из девочек, которая примкнула к живодерам, не выдержала жестокости сообщества и скинула зоозащитникам переписку и задания по убийству животных, которые им выдавали кураторы. Челябинцы провели собственное расследование и нашли в соцсетях следы деятельности группы во многих регионах, где подростки совершали убийства животных.

Родителей школьницы в Челябинске, которая причастна к расправе над домашними животными, могут лишить родительских прав. С соответствующим иском в суд выйдет управление социальной защиты населения Калининского района.

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