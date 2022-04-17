17 апреля 2022
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Челябинец выиграл в лотерею и создал турбизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
Полученные от лотереи деньги семья вложила в земельный участок Фото:

Житель Сатки (Челябинская область) потратил лотерейный выигрыш на создание собственного турбизнеса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«В 2020 году житель Сатки Вячеслав Мурашев выиграл в „Жилищную лотерею“ загородный дом стоимостью 700 тыс. рублей. Выигрыш победитель оформил деньгами и исполнил свою давнюю мечту — начал строительство гостевых коттеджей в поселке Сибирка», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Вячеслав — страстный любитель путешествий, даже профессию выбрал соответствующую — машинист локомотива. Вместе с супругой Ольгой он объездил много стран мира: побывал в Норвегии, Вьетнаме, Германии, Таджикистане. Тем не менее, лучшим местом считает родную Челябинскую область.

Ране Мурашевы мечтали открыть современную базу отдыха. Несмотря на то, что идея о развитии собственного дела у семьи зародилась давно, они никак не могли решиться на этот шаг. Выигрыш в лотерею помог паре достичь цели: в семье появился стартовый капитал.

«Мы купили хорошую землю и начали строительство коттеджей для приезжих. Делаем все от души, чтобы гостям было комфортно и уютно», — делится обладатель приза.

Мужчина считает себя везучим человеком. Ему везет в конкурсах — в 2012 году на работе он выиграл путешествие в Мюнхен на Октоберфест. После выигрыша в лотерею Мурашев считает, что родился под счастливой звездой.

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Житель Сатки (Челябинская область) потратил лотерейный выигрыш на создание собственного турбизнеса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В 2020 году житель Сатки Вячеслав Мурашев выиграл в „Жилищную лотерею“ загородный дом стоимостью 700 тыс. рублей. Выигрыш победитель оформил деньгами и исполнил свою давнюю мечту — начал строительство гостевых коттеджей в поселке Сибирка», — заявили URA.RU в пресс-службе. Вячеслав — страстный любитель путешествий, даже профессию выбрал соответствующую — машинист локомотива. Вместе с супругой Ольгой он объездил много стран мира: побывал в Норвегии, Вьетнаме, Германии, Таджикистане. Тем не менее, лучшим местом считает родную Челябинскую область. Ране Мурашевы мечтали открыть современную базу отдыха. Несмотря на то, что идея о развитии собственного дела у семьи зародилась давно, они никак не могли решиться на этот шаг. Выигрыш в лотерею помог паре достичь цели: в семье появился стартовый капитал. «Мы купили хорошую землю и начали строительство коттеджей для приезжих. Делаем все от души, чтобы гостям было комфортно и уютно», — делится обладатель приза. Мужчина считает себя везучим человеком. Ему везет в конкурсах — в 2012 году на работе он выиграл путешествие в Мюнхен на Октоберфест. После выигрыша в лотерею Мурашев считает, что родился под счастливой звездой.
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