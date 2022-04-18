Командир ДНР рассказал о расстреле нацистами больницы с людьми

18 апреля 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Националисты в Мариуполе расстреляли больницу с мирными жителями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе националисты расстреляли городскую больницу, в которой в этот момент находились мирные граждане. Об этом рассказал командир подразделения армии Донецкой народной республики с позывным «Хохол». «Эту больницу уничтожили они. Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские — все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли. Это было видно. И все равно проигнорировали и стреляли. Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные», — рассказал командир в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». На заводе также находятся иностранные наемники. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Мариуполе националисты расстреляли городскую больницу, в которой в этот момент находились мирные граждане. Об этом рассказал командир подразделения армии Донецкой народной республики с позывным «Хохол». «Эту больницу уничтожили они. Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские — все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли. Это было видно. И все равно проигнорировали и стреляли. Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные», — рассказал командир в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». На заводе также находятся иностранные наемники.