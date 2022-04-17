17 апреля 2022

У свердловчан перестали работать телевизоры и радио

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Неполадки с вещанием свердловчане заметили утром Фото:

Жители Свердловской области пожаловались на отсутствие трансляций по многим каналам, среди которых Первый канал и «Россия». Кроме телевизионных программ недоступным оказалось и радио. На сайте оператора вещания объясняется причина неполадок.

«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети», которая является оператором эфирной теле- и радиопередающей сети страны.

Технические работы пройдут с 18 по 24 апреля в некоторых городах Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Талице и других. Некоторые могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды. График профилактических работ по городам можно посмотреть на сайте оператора.

Технические неполадки наблюдались сегодня и в компьютерной системе больниц Екатеринбурга. Горожане жаловались, что не могут записаться на прием к врачам.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Жители Свердловской области пожаловались на отсутствие трансляций по многим каналам, среди которых Первый канал и «Россия». Кроме телевизионных программ недоступным оказалось и радио. На сайте оператора вещания объясняется причина неполадок. «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети», которая является оператором эфирной теле- и радиопередающей сети страны. Технические работы пройдут с 18 по 24 апреля в некоторых городах Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Талице и других. Некоторые могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды. График профилактических работ по городам можно посмотреть на сайте оператора. Технические неполадки наблюдались сегодня и в компьютерной системе больниц Екатеринбурга. Горожане жаловались, что не могут записаться на прием к врачам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...