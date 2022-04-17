У свердловчан перестали работать телевизоры и радио

Неполадки с вещанием свердловчане заметили утром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Свердловской области пожаловались на отсутствие трансляций по многим каналам, среди которых Первый канал и «Россия». Кроме телевизионных программ недоступным оказалось и радио. На сайте оператора вещания объясняется причина неполадок.

«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети», которая является оператором эфирной теле- и радиопередающей сети страны.

Технические работы пройдут с 18 по 24 апреля в некоторых городах Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Талице и других. Некоторые могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды. График профилактических работ по городам можно посмотреть на сайте оператора.

Технические неполадки наблюдались сегодня и в компьютерной системе больниц Екатеринбурга. Горожане жаловались, что не могут записаться на прием к врачам.