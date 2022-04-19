Аукцион признан несостоявшимся, не было подано ни одной заявки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сорвалась продажа (приватизация) компании АО «Ресурс», учредителем которой выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. По данным портала «ГИС торги», на электронный аукцион были выставлены акции с начальной ценой лота 58 млн 372 тыс. рублей, но от потенциальных покупателей не поступило ни одной заявки.

«Предмет аукциона 13 тыс. 275 именных акций в бездокументарной форме, в том числе 13 тыс. 275 обыкновенных акционерного общества „Ресурс“. Дата начала проведения аукциона 21 апреля 2022 года. По окончании срока приема заявок до 12 апреля не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже акций», — говорится в протоколе «ГИС торги».

Согласно опубликованным на портале данным, акционерной общество «Ресурс» имеет в Челябинске юридический адрес по ул. Тимирязева, 27. Компания была зарегистрирована в мае 2017 года. Уставной капитал — 13 млн 275 тыс. рублей.

АО «Ресурс» имеет право на осуществление 68 направлений видов экономической деятельности. Среди них есть аренда имуществом, управление фондами и ценными бумагами, выполнение строительно-монтажных работ, торговля легковыми грузовыми автомобилями и многое другое, включая торговлю алкоголем и табачными изделиями.

В собственности компании в Челябинске также имеется недвижимость. АО «Ресурс» владеет зданиями по ул. Двинская д. 8, Тимирязева д. 27, Цвиллинга д. 40, Копейское шоссе д. 16а и Блюхера д. 2.

Уставной капитал АО «Ресурс» составляет 13 млн 275 тыс. рублей Скрин «ГИС торги»

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