20 апреля 2022

«Известия»: Минсельхоз пытается найти обход санкциям Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, фура, грузоперевозки, дальнобойщик, доставка грузов, грузовой автомобиль, дальнобой
Минсельхоз готовит список товаров, на доставку которых не должны распространятся санкции Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Минсельхоз России ищет способы сохранения бесперебойных поставок товаров из Европы через территорию Белоруссии. Ранее Минск запретил движение европейских грузовиков в ответ на западные санкции.

Минсельхоз РФ ищет пути для беспрепятственного импорта товаров из Европы через Белоруссию, сообщают «Известия». Ведомство собирается направить в российским и белорусским властям список конкретной продукции, для которой необходимо сделать исключение.

Эту информацию подтвердили в «Союзмолоке». В ассоциации «Русбренд» уточнили, что важно не создавать препятствий для фур в виде остановки и перевалки груза в другой тягач, так как этого не позволяют условия хранения скоропортящихся продуктов.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС. В ответ на него Белоруссия ввела запрет на передвижение автомобилей и тягачей по своей территории, зарегистрированных в странах ЕС. Логист Юлия Сула раскрыла новую схему импорта европейских товаров в Россию через Белоруссию.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Минсельхоз России ищет способы сохранения бесперебойных поставок товаров из Европы через территорию Белоруссии. Ранее Минск запретил движение европейских грузовиков в ответ на западные санкции. Минсельхоз РФ ищет пути для беспрепятственного импорта товаров из Европы через Белоруссию, сообщают «Известия». Ведомство собирается направить в российским и белорусским властям список конкретной продукции, для которой необходимо сделать исключение. Эту информацию подтвердили в «Союзмолоке». В ассоциации «Русбренд» уточнили, что важно не создавать препятствий для фур в виде остановки и перевалки груза в другой тягач, так как этого не позволяют условия хранения скоропортящихся продуктов. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС. В ответ на него Белоруссия ввела запрет на передвижение автомобилей и тягачей по своей территории, зарегистрированных в странах ЕС. Логист Юлия Сула раскрыла новую схему импорта европейских товаров в Россию через Белоруссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...