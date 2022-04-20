«Известия»: Минсельхоз пытается найти обход санкциям Белоруссии

21 апреля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Минсельхоз России ищет способы сохранения бесперебойных поставок товаров из Европы через территорию Белоруссии. Ранее Минск запретил движение европейских грузовиков в ответ на западные санкции. Минсельхоз РФ ищет пути для беспрепятственного импорта товаров из Европы через Белоруссию, сообщают «Известия». Ведомство собирается направить в российским и белорусским властям список конкретной продукции, для которой необходимо сделать исключение. Эту информацию подтвердили в «Союзмолоке». В ассоциации «Русбренд» уточнили, что важно не создавать препятствий для фур в виде остановки и перевалки груза в другой тягач, так как этого не позволяют условия хранения скоропортящихся продуктов. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС. В ответ на него Белоруссия ввела запрет на передвижение автомобилей и тягачей по своей территории, зарегистрированных в странах ЕС. Логист Юлия Сула раскрыла новую схему импорта европейских товаров в Россию через Белоруссию.