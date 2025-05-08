Mash: ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в Курской области

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ВСУ ударили по храму в Курской области
ВСУ ударили по храму в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Российской Федерации, который произошел шестого мая, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области был серьезно поврежден. По сообщениям местных властей, одна из мин попала в притворную часть здания, что привело к возникновению пожара и полному выгоранию интерьера храма.

"ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области", — сообщает Mash. Храм святителя Феодосия Черниговского является памятником культовой архитектуры местного значения и имеет большое религиозное и культурное значение для жителей региона.

Ранее, 28 апреля, украинские военные атаковали храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района с применением беспилотника, что привело к возгоранию куполов здания. Тогда пожар удалось быстро локализовать, и значительных разрушений удалось избежать.

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В результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Российской Федерации, который произошел шестого мая, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области был серьезно поврежден. По сообщениям местных властей, одна из мин попала в притворную часть здания, что привело к возникновению пожара и полному выгоранию интерьера храма. "ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области", — сообщает Mash. Храм святителя Феодосия Черниговского является памятником культовой архитектуры местного значения и имеет большое религиозное и культурное значение для жителей региона. Ранее, 28 апреля, украинские военные атаковали храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района с применением беспилотника, что привело к возгоранию куполов здания. Тогда пожар удалось быстро локализовать, и значительных разрушений удалось избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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