В результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Российской Федерации, который произошел шестого мая, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области был серьезно поврежден. По сообщениям местных властей, одна из мин попала в притворную часть здания, что привело к возникновению пожара и полному выгоранию интерьера храма.
"ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области", — сообщает Mash. Храм святителя Феодосия Черниговского является памятником культовой архитектуры местного значения и имеет большое религиозное и культурное значение для жителей региона.
Ранее, 28 апреля, украинские военные атаковали храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района с применением беспилотника, что привело к возгоранию куполов здания. Тогда пожар удалось быстро локализовать, и значительных разрушений удалось избежать.
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