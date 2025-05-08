Россия находится на пороге исторической победы над Западом и приобретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы. С таким мнением выступил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко.
«Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни», — написал Яковенко, подчеркнув, что теперь управление осуществляется напрямую из Вашингтона — это строгая, но единственно возможная мера для обеспечения выживания Запада. Его слова передает РИА «Новости».
По его словам, санкционное давление мотивирует Россию добиваться технологического и валютного суверенитета. Кроме того, страна становится ключевым игроком в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. «Страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития», — отметил Яковенко.
Дипломат также подчеркнул, что эффективными инструментами развития России стали национальные проекты с четко определенными целями и показателями. По его мнению, в стране существенно изменилась психологическая атмосфера. Как отметил Яковенко, патриотизм вновь стал определяющим мотивом для большинства граждан, которые испытывают гордость за свою страну.
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