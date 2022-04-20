Власти не дали сделать пристрой к термальному комплексу на Уктусе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Екатеринбурга отказали владельцу большого термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе Евгению Кононову в строительстве гостиницы в лесном массиве. По словам источника URA.RU, входящего в муниципальную комиссию по изменению правил землепользования и застройки, чиновники якобы транслируют установку: в ближайшее время Кононову не будет одобрена ни одна новая стройка.

Это якобы связано с двумя недавними скандалами. Первый — строительство «Баден-Бадена» на берегу озера Шарташ. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев изначально одобрили проект. Но местные жители устроили протест, а гордума в сентябре 2021-го отказалась менять статус земли (по одной из версий, за решением депутатов стоял чей-то бизнес-интерес). В феврале 2022-го проект не прошел экологическую госэкспертизу.

После этого Кононов просил у чиновников разрешение на строительство новой дороги к термам на Уктусе. Горожане также выступили против, поскольку это предполагало вырубку деревьев. Их настроение готовы были использовать коммунисты. И в последний момент вопрос сняли с общественных обсуждений.

«Поэтому, когда Кононов пришел с новой идеей — об отеле, — в администрации, мягко говоря, удивились. Ее даже рассматривать не стали. Бизнесмену жестко дали понять: поскольку его задумки в последнее время вызывают недовольство у горожан, навлекают негатив на власти, в ближайшие год-полтора строиться в городе он не сможет», — поделился собеседник агентства. Сам Евгений Кононов не ответил на звонок корреспондента. В мэрии ситуацию не комментируют.

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