Госдума приняла закон челябинского сенатора о страховании военных

Поправки Маргариты Павловой защитят россиян, воспитавших защитников Родины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компенсации за гибель или увечья военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов смогут получить россияне, фактически содержавшие их до совершеннолетия. Юридическое оформление опекунства, усыновления или патроната для этого будет необязательно. Соответствующее решение приняла Государственная дума РФ на пленарном заседании 20 апреля, одобрив в первом чтении законопроект, внесенной челябинским сенатором Маргаритой Павловой.

«Речь идет о людях, которые в силу обстоятельств заменили будущим защитникам Отечества родителей. О тех, кто подарил им свою любовь, доброту и заботу. Этих людей забыли внести в федеральный закон о страховании», — пояснила Павлова депутатам Госдумы суть предлагаемых поправок.

Согласно документу, «признание лица фактическим воспитателем военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы предлагается осуществлять судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Главное условие для этого — не менее пяти лет совместного проживания, воспитания и заботы об оставшихся без родительского попечения ребенке.

«Это очень своевременный законопроект. Напомню, что три года назад по инициативе Павловой была внесена схожая поправка в закон о денежном довольствии военнослужащих. На тот момент Маргарита Николаевна была уполномоченным по правам человека Челябинской области», — добавил также URA.RU помощник сенатора Алексей Ковалев.

С учетом рекомендации парламентского Комитета по обороне, законопроект был единогласно принят в первом чтении, под аплодисменты. Когда изменения в статью 2 Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» будут утверждены окончательно, компенсации и выплаты будут производиться из ассигнований на финансовое обеспечение лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу, и их семей. Помимо военных, речь также идет о сотрудниках Росгвардии, пожарных, сотрудников МВД и ФСИН.

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