Российский разведчик предположил, когда закончится спецоперация

21 апреля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Спецоперация поставит Запад перед выбором Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков предположил, что активные действия на Украине затянутся на несколько месяцев. К этому сроку страны Запада окажутся перед сложным выбором, поделился мнением в беседе с журналистом URA.RU разведчик, который прилетел в Екатеринбург. «Я не оракул, скажу лишь собственное мнение. Три года — не тот срок для этой спецоперации. Она может затянуться на несколько месяцев, но дальше начнутся другие последствия: как для Украины, так и для Запада. Как только на Западе экономический кризис перейдет в активную фазу, и у людей начнет ускользать из-под ног социальная база, им придется выбирать: ухудшать обстановку в стране или выходить из этого кризиса», — сообщил в беседе с журналистом URA.RU Безруков. Разведчик призвал оставить военным и руководству страны самим планировать ход спецоперации, исходя из ресурсов, которые есть. «Если бы цель была кого-то уничтожить, можно было просто забросать ядерным оружием. Но одна из задач наших военных в том, чтобы минимизировать потери с обеих сторон», — добавил Безруков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После Пентагон заявил, что срочно отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Также телеканал NBC сообщил о намерении США поставить стране вооружение на 800 миллионов долларов. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что из США вылетели пять бортов с военными поставками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков предположил, что активные действия на Украине затянутся на несколько месяцев. К этому сроку страны Запада окажутся перед сложным выбором, поделился мнением в беседе с журналистом URA.RU разведчик, который прилетел в Екатеринбург. «Я не оракул, скажу лишь собственное мнение. Три года — не тот срок для этой спецоперации. Она может затянуться на несколько месяцев, но дальше начнутся другие последствия: как для Украины, так и для Запада. Как только на Западе экономический кризис перейдет в активную фазу, и у людей начнет ускользать из-под ног социальная база, им придется выбирать: ухудшать обстановку в стране или выходить из этого кризиса», — сообщил в беседе с журналистом URA.RU Безруков. Разведчик призвал оставить военным и руководству страны самим планировать ход спецоперации, исходя из ресурсов, которые есть. «Если бы цель была кого-то уничтожить, можно было просто забросать ядерным оружием. Но одна из задач наших военных в том, чтобы минимизировать потери с обеих сторон», — добавил Безруков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После Пентагон заявил, что срочно отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Также телеканал NBC сообщил о намерении США поставить стране вооружение на 800 миллионов долларов. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что из США вылетели пять бортов с военными поставками.