Кабмин разрешил указывать национальность преступников в СМИ

23 апреля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Правительство РФ не стало запрещать СМИ указывать национальность преступников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ не поддержало идею запретить указывать в СМИ национальность преступников. Об этом сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ. «Правительство ссылается на уже существующие нормы закона о СМИ. По мнению правительства, имеющихся юридических норм достаточно, чтобы обеспечить взвешенное и объективное распространение информации о национальности и вероисповедании тех или иных лиц», — говорится в отзыве правительства. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников. Это произошло после того, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал российские СМИ за то, что они, по словам Кадырова, намерено делают акцент на преступлениях, которые совершают жители Кавказа, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ не поддержало идею запретить указывать в СМИ национальность преступников. Об этом сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ. «Правительство ссылается на уже существующие нормы закона о СМИ. По мнению правительства, имеющихся юридических норм достаточно, чтобы обеспечить взвешенное и объективное распространение информации о национальности и вероисповедании тех или иных лиц», — говорится в отзыве правительства. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников. Это произошло после того, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал российские СМИ за то, что они, по словам Кадырова, намерено делают акцент на преступлениях, которые совершают жители Кавказа, пишет «Национальная служба новостей».