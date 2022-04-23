Словакия отказалась принимать ультиматум Путина по газу

Словакия заплатит за поставки российского газа в евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Мы заплатим России во второй половине мая за газ в евро. Таков наш план. В случае прекращения поставок газа из России его запасов для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года», — передает слова Хегера агентство TASR.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».
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Словакия заплатит за поставки российского газа в евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. «Мы заплатим России во второй половине мая за газ в евро. Таков наш план. В случае прекращения поставок газа из России его запасов для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года», — передает слова Хегера агентство TASR. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».