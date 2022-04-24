24 апреля 2022

Героический экипаж «Уральских авиалиний» обвинили в ошибках

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
ЧП с участием самолета случилось три года назад Фото:

Командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил воздушное судно в поле кукурузы и тем самым спас жизни сотен человек, обвинен в ошибках во время пилотирования. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«После доклада второго пилота о наборе высоты командир воздушного судна должен был скомандовать об уборке шасси. Однако такого распоряжения не последовало, и к теме уборки шасси экипаж не возвращался почти до самого приземления», — сообщил telegram-канал Baza со ссылкой на отчет МАК.

Кроме этого, Юсупова уличили в еще одной ошибке — он вовремя не убрал ногу с педали, из-за чего автопилот отключился. Эксперты посчитали, что это могло повлиять на посадку самолета.

Инцидент с лайнером «Уральских авиалиний» произошел в 2019 году. Самолет столкнулся с птицами на вылете из Москвы. Двигатели загорелись, из-за чего пилотам пришлось посадить самолет в кукурузном поле. Благодаря действиям экипажа, все 233 человека, находившихся на борту, выжили. О подвиге экипажа снимут полнометражный фильм.

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Командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил воздушное судно в поле кукурузы и тем самым спас жизни сотен человек, обвинен в ошибках во время пилотирования. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «После доклада второго пилота о наборе высоты командир воздушного судна должен был скомандовать об уборке шасси. Однако такого распоряжения не последовало, и к теме уборки шасси экипаж не возвращался почти до самого приземления», — сообщил telegram-канал Baza со ссылкой на отчет МАК. Кроме этого, Юсупова уличили в еще одной ошибке — он вовремя не убрал ногу с педали, из-за чего автопилот отключился. Эксперты посчитали, что это могло повлиять на посадку самолета. Инцидент с лайнером «Уральских авиалиний» произошел в 2019 году. Самолет столкнулся с птицами на вылете из Москвы. Двигатели загорелись, из-за чего пилотам пришлось посадить самолет в кукурузном поле. Благодаря действиям экипажа, все 233 человека, находившихся на борту, выжили. О подвиге экипажа снимут полнометражный фильм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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