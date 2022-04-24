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В Челябинской области горела база отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
На берегу озера загорелся нежилой дом Фото:

На территории базы отдыха «Заря» в Кунашакском районе произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС По Челябинской области, на берегу озера Калды загорелся нежилой дом.

«Горело деревянное строение на берегу озера Калды. Площадь пожара 12 квадратных метров. При ликвидации возгорания работали две единицы техники, и восемь человек личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На базе отдыха подтвердили, что пожар случился в нежилом помещении. Никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал.

В ГУ МЧС области ежедневно регистрирует множество пожаров в природной среде. Чаще всего причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. В ведомстве напоминают, что в области начался весенне-летний пожароопасный период. Действует запрет на пал сухой травы и розжиг костров в лесных массивах.

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На территории базы отдыха «Заря» в Кунашакском районе произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС По Челябинской области, на берегу озера Калды загорелся нежилой дом. «Горело деревянное строение на берегу озера Калды. Площадь пожара 12 квадратных метров. При ликвидации возгорания работали две единицы техники, и восемь человек личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. На базе отдыха подтвердили, что пожар случился в нежилом помещении. Никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал. В ГУ МЧС области ежедневно регистрирует множество пожаров в природной среде. Чаще всего причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. В ведомстве напоминают, что в области начался весенне-летний пожароопасный период. Действует запрет на пал сухой травы и розжиг костров в лесных массивах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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