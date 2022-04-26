Депутат от КПРФ пожаловался прокурору Перми на «Бессмертный полк»

Геннадий Сторожев хочет видеть коммунистические флаги на шествии «Бессмертного полка» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Перми в прошлые годы вели себя возмутительно, когда запрещали участникам пронести красные знамена, заявил на пленарном заседании депутат городской думы, коммунист Геннадий Сторожев. Как передает корреспондент URA.RU, он попросил прокурора Перми Виталия Дымолазова, выступавшего с отчетом, дать правовую оценку действиям устроителей шествия.

«По опыту прошлых лет были возмутительные, с моей точки зрения, случаи запрета участникам, желающим шествовать под красным флагом, сделать это. Флаги отнимали, участников выводили из шествия. Все это возмутительно», — заявил Сторожев. Он отметил, что организаторами «Бессмертного полка» «являются люди либеральных взглядов, которым наша Победа не дорога».

Прокурор не смог прокомментировать ситуацию. По его словам, обращений в ведомство о каких-либо нарушениях во время шествия не поступало. Отметим, что согласно Уставу «Бессмертного полка», опубликованному на сайте движения, во время шествия «исключено использование любой корпоративной, политической или иной символики».

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году сменился пермский куратор проекта «Бессмертный полк». Вместо Анны Отмаховой координировать его будет ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которое подконтрольно краевому правительству. В этом году акция пройдет в привычном формате. В 2020 и 2021 году она проводилась онлайн из-за коронавируса.

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