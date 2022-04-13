«Бессмертный полк» Перми перешел под контроль властей

В 2022 году акция пройдет в офлайне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае меняется куратор проекта «Бессмертный полк». Занимавшая эту должность Анна Отмахова оставила должность. Руководство проектом переходит к ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которое подконтрольно краевому правительству. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации губернатора.

«Анна Отмахова сама попросила снять с нее полномочия. Сказала, что устала. Но, скорее всего, просто не хочет ассоциироваться с акцией в нынешних условиях», — рассказал источник. По его словам, «Авангард» подконтролен властям. А это означает, что по сути «Бессмертный полк» перешел в ведение администрации губернатора.

В пресс-службе губернатора подтвердили информацию об уходе Отмаховой. И сообщили, что инициатива исходила от нее лично и никакой политической подоплеки тут нет.

ГБУ «Авангард» было создано в ноябре 2013 года в рамках Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года. Учреждение проводит сборы для допризывников, патриотические и военно-спортивные мероприятия. С начала 2022 года руководит им бывший директор школы №2 в Губахе Руслан Шамсутдинов.

Пермские власти объявили, что в этом году «Бессмертный полк» пройдет в привычном формате. В 2020 и 2021 году акция проходила онлайн из-за коронавируса.