Беженцы из Донбасса приезжают в Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Челябинские полицейские начали выдавать первые миграционные документы гражданам ДНР, ЛНР и Украины. Они позволяют беженцам находиться на территории России на законных основаниях, а в последствии получить российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области выданы первые разрешительные документы для пребывания в Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины»‎, — говорится в сообщении полицейского главка.

Сотрудники полиции помогли оформить пакет необходимых документов и выдали беженцам свидетельства о предоставлении временного убежища, разрешение на временное проживание и вид на жительство. В будущем вынужденные переселенцы смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Полицейские уточнили, что за получением временного убежища, в числе прочих, обратились жительницы ДНР — ветеран труда и заслуженный работник металлургии. Они были вынуждены покинуть свой дом и вслед за родственниками переехать в Россию.

Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По его словам, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны также подчеркнули, что приоритет армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации в Россию въехало более 400 тысяч беженцев. Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей.

Беженцы получают свидетельство о предоставлении временного убежища Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Беженцы из Донбасса получат гражданство РФ в упрощенном порядке Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам